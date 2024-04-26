65岁的纽维是汽车运动领域公认最优秀的赛车设计师之一。他先后效力威廉姆斯、迈凯伦和红牛，为三支车队赢得过12个制造商世界冠军。此外，有七位车手驾驶他主持打造的赛车，赢得了13个车手世界冠军。

2006年纽维从迈凯伦转投红牛，当时奥地利车队还处于建设阶段。不过，2010至2013年红牛包揽四个赛季中的八个年度冠军头衔。2022年开启地面效应为核心的新规则后，红牛再次成为赛道上的霸主，去年的RB19赛车更是在所有22场比赛中赢得了21场，以95.45%的胜率成为F1历史上最具有统治力的赛车。

去年纽维与红牛车队签订了一份新合约，将持续到2026年新规则实施之后。然而今年年初，克里斯蒂安·霍纳私人事件背后，暴露出奥地利红牛公司内部的权力之争，来自泰国的大股东力挺霍纳，而奥地利方面则以赛车顾问赫尔穆特·马尔科马首是瞻。可以理解的是，纽维对于车队高层人事斗争的环境感到不快，几经思量之后决定离开。

作为业内公认的天才设计师，纽维显然成为多支车队渴望拥有的对象。法拉利对这位英国大师青睐已久，近期有人声称在马拉内罗附近的博洛尼亚机场看到纽维的声音；此前，阿斯顿·马丁老板劳伦斯·斯特罗尔也在赛季初向他开出天价年薪。但是，当前对于纽维离开米尔顿·凯恩斯后的去向，没有明确的答案。考虑到他所扮演的角色，以及先前与红牛的合约，他的“花园假期”或许将非常特殊。

此外，纽维离开红牛是否将影响维斯塔潘的未来，当前同样不得而知。这位荷兰车手在五战四胜之后，正奔着个人第四个世界冠军头衔而去。他与车队的合约持续到2028年。不过，传闻称他的合同中存在特殊的解除条款，如果马尔科不再任职，他可以提前离开车队。而且，他也在近期接受采访时提及，个人未来将取决于车队成功所需要的“支柱”。

当前，梅赛德斯领队托托·沃尔夫正在等待维斯塔潘明确他的未来选择。如果荷兰人决定跳出与红牛的合约，奥地利人对他志在必得，以此填补刘易斯·汉密尔顿2025年投奔法拉利留下的空缺。