纽维加入阿斯顿·马丁F1并成为股东

阿德里安·纽维将于2025年以技术管理合伙人身份加入阿斯顿·马丁F1车队，成为车队股东的同时领导2026年下一代赛车开发工作。

这场“纽维争夺战”最终以英国人决定加入壮大中的阿斯顿·马丁收场。根据英国车队表示，纽维将“长期”在银石团队工作，而且将拥有车队的股东。

现年65岁的纽维先后在威廉姆斯、迈凯伦和红牛工作，迄今为止为三支车队带来了12个制造商总冠军，此外还有13个车手总冠军。尤其是对于红牛从饮料公司一举成为F1赛道上的霸主——而且跨时代——这位英国设计师发挥了关键作用。

然而，自从今年年初克里斯蒂安·霍纳与赫尔穆特·马尔科的权力斗争，让米尔顿·凯恩斯基地氛围变得紧张之后，纽维对他已经工作了近二十年的车队失去了信心并决定离开。经过协商，奥地利车队允许他最早可以在2025年第一季度晚期在其他车队工作，包括竞争对手。

据称，早在纽决定离开红牛一事还在传闻阶段时，阿斯顿·马丁老板劳伦斯·斯特罗尔就在沙特阿拉伯大奖赛期间与英国会面，并且开出了天价年薪。当红牛确认他的决定之后，法拉利、威廉姆斯都明确向纽维表达了诚意。

不过，今年六月纽维“秘密地”前往阿斯顿·马丁位于银石的F1车队新工厂参观，当时园区内的第二三阶段处于最后阶段。斯特罗尔相信这次参观，对英国人就个人未来做出决定有着重要的影响。

“当阿德里安可以加入的机会一出现，我们知道必须拿下，”他在车队声明中表示。“我们最初的谈话证实，我们都有一个共同的心愿，那就是不容错过一个千载难逢的合作机会。”

“阿德里安是一位赛车手，也是我见过最好胜的人之一。当他目睹我们在银石所打造的——令人称奇的AMR技术园区、人才济济的团队和这项运动中最新的风洞——他很快就明白了我们想要实现的目标。”

“我们是认真的——他也是如此。阿德里安与我们一样充满渴望和雄心，他相信这个项目，并且将帮助我们书写阿斯顿·马丁沙特阿美F1故事的下一个篇章。”

自2021年阿斯顿·马丁的厂商F1项目开展以来，车队便以夺取世界冠军作为终极目标。在扩建银石工厂的同时——包括二十年来业内第一座新风洞设施，网络赛车领域内的技术骨干。当前，车队已经拥有技术总监丹·法罗斯、工程总监卢卡·福尔巴托、去年升任法拉利技术总监的恩里克·卡戴尔，以及担任执行总监的罗伯·贝尔和十月将走马上任的CEO安迪·科威尔。

从头衔和车队的阐述来看，纽维将在车队拥有绝对的威望，而且他将围场内少有的、获得车队股份的技术高管。