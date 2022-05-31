红牛F1车队已经与佩雷兹续约至2024年

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佩雷兹刚刚在摩纳哥大奖赛中依靠着红牛车队的策略，击败了包揽第一排发车位置的法拉利车手查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯后赢得胜利。

2021年，这位墨西哥人从效力了七年的印度力量/Racing Point加盟红牛，并且同年的阿塞拜疆大奖赛里第一次为奥地利车队取胜。赛季末，车队决定由他在今年继续与马克斯·维斯塔潘搭档。

本周二，红牛宣布与佩雷兹就一份为期两年的协议达成共识——事实上，双方在摩纳哥大奖赛之前就已经签约。

“对我来说，这是令人难以置信的一周，赢得摩纳哥大奖赛是任何车手的梦想，然后宣布我将继续与车队合作到2024年让我极其高兴，”佩雷兹表示。

”成为这支车队的一员让我很骄傲，我现在在这里完全有家的感觉。我们合作得非常好，我和马克斯的关系，无论在赛场上还是在赛场下，绝对有助于推动我们再往前进。

“作为一个集体，我们已经建立了相当好的势头，而这个赛季说明了这一点，我很高兴看到这能把我们的未来引向何方。”

今年的沙特阿拉伯大奖赛期间，佩雷兹摘取了个人F1生涯第一个杆位。而在摩纳哥获胜之后，他在车手年度积分榜上只落后领跑的队友15分——后者在同一场比赛里以第三名完赛。

此前的西班牙大奖赛里，佩雷兹中途领跑比赛，也有机会取胜。然而，红牛为维斯塔潘采取了同的——实际上更快的——策略，因此指使墨西哥人不要交战。不过一周后，他就用行动为自己正名。

“他一次又一次地证明自己不仅是一名出色的团队成员，而且随着他的信心度提高，他已经成为真正不可忽视的力量，”红牛领队克里斯蒂安·霍纳说。

"今年，他又迈出了一步，与马克斯的差距已经大大缩小。今年早些时候他在吉达夺得了超级精彩的杆位，上周末他在摩纳哥的精彩胜利就是证明。”

"对我们来说，基于他的速度、比赛技巧和经验，这是显而易见的，我们很高兴Checo将继续为车队比赛到2024年。在与马克斯的合作中，我们相信我们有一个能够为我们带来F1总冠军的车手组合。”

2019年丹尼尔·里卡多离开之后，红牛就为寻找维斯塔潘的搭档发愁。虽然先后启用了皮埃尔·加斯利和亚历山大·阿尔本，但始终无法达到车队希望拥有的整体战斗力，直到佩雷兹的到来。去年的阿布扎比收官战中，他有效延缓了刘易斯·汉密尔顿前进的脚步，为维斯塔潘第一次夺得车手年度冠军做出了贡献。

当前，红牛在制造商年度积分榜上领先法拉利36分。在力争帮助维斯塔潘卫冕的同时，奥地利车队也旨在夺下2013年以后第一个制造商锦标赛头衔。