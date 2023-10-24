红牛F1新风洞地点改变但不会严重耽误

这支世界冠军车队最初计划在其基地建造一处全新的风洞设施，并认为这是保持车队长期处于F1赛车发展前沿的必要条件。目前车队已经在技术中心附近选定了场地，并已正式申请了建设许可。

然而，在新的动力系统公司设施施工及工厂大规模扩建后，作为米尔顿·凯恩斯基地扩大的重要组成部分，车队现决定对原计划的风洞位置略作调整。这一变化将使得其风洞位于更合适的位置。这意味着原来的规划许可不再有效，并已被撤回。据了解，目前新的文件已经准备就绪并等待被提交审批。

虽然新流程需要花费一些时间，但红牛认为，地点的改变实际上不会对新风洞的启用时间和运行产生太大影响——它或将用于2026年的赛车开发。

自从红牛在2004年底收购捷豹车队后加入F1以来，便一直使用位于贝德福德的一处升级后的设施作为官方风洞。该设施最初曾在第二次世界大战结束时被设计用作飞机研发，并在此后为Arrows车队所用。

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

红牛创始人迪尔特里希·马特希茨在一年前去世。而新风洞建设正是他生前做出的最后几项决定之一。红牛领队克里斯蒂安·霍纳曾在奥斯汀表示，车队为未来的长期参赛打下了理想的基础。

“我们得到了巨大的支持，”英国人表示，“我们正在投资一个新的风洞，这已经得到了双方股东的批准。”“我们正在对设施和园区进行投资，使其成为一个真正的科技园区，以吸引和培养人才。”

“我们做出了绝对的承诺：我们的实力和深度一直是我们的员工。我相信我们拥有有史以来最强大的技术团队。”我认为我们在运营上很强大。我看不出这个组织有任何弱点。我认为这并不意味着我们不能变得更好。你总是可以进步，你总是在学习，但我认为红牛车队正处于有史以来最好的状态。”

翻译/小飞侠