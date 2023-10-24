红牛F1新风洞地点改变但不会严重耽误
红牛已经对其全新的F1风洞计划进行了微调，并已在其米尔顿·凯恩斯工厂附近选择了一处全新选址。
这支世界冠军车队最初计划在其基地建造一处全新的风洞设施，并认为这是保持车队长期处于F1赛车发展前沿的必要条件。目前车队已经在技术中心附近选定了场地，并已正式申请了建设许可。
然而，在新的动力系统公司设施施工及工厂大规模扩建后，作为米尔顿·凯恩斯基地扩大的重要组成部分，车队现决定对原计划的风洞位置略作调整。这一变化将使得其风洞位于更合适的位置。这意味着原来的规划许可不再有效，并已被撤回。据了解，目前新的文件已经准备就绪并等待被提交审批。
虽然新流程需要花费一些时间，但红牛认为，地点的改变实际上不会对新风洞的启用时间和运行产生太大影响——它或将用于2026年的赛车开发。
自从红牛在2004年底收购捷豹车队后加入F1以来，便一直使用位于贝德福德的一处升级后的设施作为官方风洞。该设施最初曾在第二次世界大战结束时被设计用作飞机研发，并在此后为Arrows车队所用。
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
红牛创始人迪尔特里希·马特希茨在一年前去世。而新风洞建设正是他生前做出的最后几项决定之一。红牛领队克里斯蒂安·霍纳曾在奥斯汀表示，车队为未来的长期参赛打下了理想的基础。
“我们得到了巨大的支持，”英国人表示，“我们正在投资一个新的风洞，这已经得到了双方股东的批准。”“我们正在对设施和园区进行投资，使其成为一个真正的科技园区，以吸引和培养人才。”
“我们做出了绝对的承诺：我们的实力和深度一直是我们的员工。我相信我们拥有有史以来最强大的技术团队。”我认为我们在运营上很强大。我看不出这个组织有任何弱点。我认为这并不意味着我们不能变得更好。你总是可以进步，你总是在学习，但我认为红牛车队正处于有史以来最好的状态。”
翻译/小飞侠
Latest news
红牛：佩雷兹不需要依靠第二名来保住F1席位
红牛：佩雷兹不需要依靠第二名来保住F1席位 红牛：佩雷兹不需要依靠第二名来保住F1席位
红牛F1新风洞地点改变但不会严重耽误
红牛F1新风洞地点改变但不会严重耽误 红牛F1新风洞地点改变但不会严重耽误
汉密尔顿与莱克勒克为何被取消美国大奖赛成绩？
汉密尔顿与莱克勒克为何被取消美国大奖赛成绩？ 汉密尔顿与莱克勒克为何被取消美国大奖赛成绩？
沃尔夫：梅赛德斯需要在进站方面提高表现
沃尔夫：梅赛德斯需要在进站方面提高表现 沃尔夫：梅赛德斯需要在进站方面提高表现
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.