红牛：2026年保时捷F1协议尚未达成

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此前 霍纳已经明确表示，红牛无需保时捷为其动力单元项目提供资金。倘若二者未达成合作，意味着新引擎将单纯地以红牛的名义投入使用，亦或是“贴牌”任何愿意为其付费的制造商。

同时他还淡化了在新的规则下，英国车队或将继续使用本田动力单元的传闻。

上周四，奥迪已宣布注册成为国际汽联2026年的动力单元供应商，尽管其并未透露关于收购和重塑索伯车队的任何计划细节。

然而，大众集团的另一品牌，早在1991年便曾参与F1的保时捷则仍未就何时宣布重返这项运动做出任何表态或暗示。

与此同时，红牛位于米尔顿·凯恩斯的新动力系统部门正在紧锣密鼓地开发其为2026年定制的动力单元

一项临时的计划是让保时捷成为该运营项目的股东，并让动力单元以斯图加特制造商的名义运营。此举实则为一种营销策略，最终只有少数保时捷工程师将在红牛的动力单元工厂工作。然而，尽管国际汽联已经同意并公布了相关规则，但二者的合作尚未敲定。

有消息人士指出，关于未来持股和投票权等关键问题仍存在争议。同时，保时捷即将进行的首次公开募股也使敲定任何安排变得更为复杂。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

更有趣的是，有传闻称红牛阵营中的一些人更愿意与本田维持长期合作。

尽管本田在上个赛季末正式退出F1，但它已同意在2025年底前为红牛和AlphaTauri车队提供动力单元。然而，本田的管理层也表示，其正在考虑在2026年的新规则下携全新的动力单元卷土重来。

一个而易见的问题是，如果红牛承诺与保时捷合作，那么本田将不得不寻觅其他合作伙伴。而考虑到与迈凯伦再续前缘的可能性为零。威廉姆斯车队将是少数几个显著的选择之一。

理论上，红牛和AlphaTauri可以与不同的动力单元制造商合作，尽管这将与红牛的两支车队共享变速箱等技术的理念相冲突，且实现的可能性微乎其微。

同时本田与红牛以 “贴牌”形式合作的可能性也甚微。日本制造商一直将发展中心放在日本本土，一定程度证明了其同时也注重于工程师的培养。

另一方面，本田退出这项运动，表面上是为了让其工程师专注于新的公路汽车技术。而在英国与红牛合作进行F1的研发可以被视为与其最初的决定一致。

与此同时，如果保时捷不支持红牛项目，它也没有打造自己动力单元的B计划。如果它希望与另一支车队，如迈凯伦或威廉姆斯合作，那么它将不得不“贴牌”奥迪引擎。

霍纳强调，不管是否获得保时捷的支持，红牛都将完全致力于自己的动力单元项目，并已经招募了300名员工（总数将达到450人）。而新的引擎最终贴上谁的徽标将无关紧要。

“显然，我们正在推进红牛动力系统，”霍纳在被Motorsport.com问及情况时表示，“他们在暑假前启动了第一台引擎。距离2026年还有一段时间。”

“我们有充足的时间，当然，从战略上讲，我们必须做对车队和公司有利的事情。显然这是股东之间的事。很明显，我们正在与保时捷进行建设性的讨论。”

当被问及红牛是否会继续与本田合作时，英国人表示:“我认为对于2026年，没有什么是板上钉钉的。我的意思是，很明显，红牛动力系统已经建立，我们已经招募了300多个人了。所以，这就是我们的前路。”

The new Audi Sport F1 concept car Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

同时霍纳表示，由于红牛的动力单元已在打造中，因此车队无需急于决定在其引擎外壳贴上谁的徽标。而奥迪则必须对自己的计划做出公开承诺。

“是的，我们没有时间压力。因为离26年还有三年半。所以我们不需要匆忙。因此，显然，建设性的讨论正在进行。”

理论上， 有意愿成为2026年动力元件供应商的制造商必须提前就此事知会国际汽联，并在10月15日前支付费用，以便有权就未来的任何规则变更等进行投票。但据了解，目前这一运动的管理机构和现有制造商正在就该日期进行商榷。

在谈到10月的最后期限时，霍纳指出:“会有一个日期。但这并不妨碍在15号之后达成协议。因此，2026年红牛动力系统将为两支车队提供引擎。”

同时针对红牛内部由于意见分歧而引发争论的谣言，霍纳也予以了否认。

“嗯，不，因为这根本不会改变任何事情，因为公司的构建方式，我们有红牛动力系统，将生产2026年的引擎。”

“这项计划的全部目的是在引擎和底盘之间提供一个集成解决方案，将二者置于同一屋檐下，使我们成为除法拉利之外唯一做到这点的车队。因此，这是一个绝对明确的计划。”

当被问及红牛动力单元项目是否最终会选择贴牌或与本田成为合作伙伴时，英国人表示:“目前我们非常专注于自己的项目。显然，外界有很多猜测。”

“有制造商有兴趣进入这项运动，或留在这项运动，这是好事。但红牛动力系统已经做出了承诺，我们有设施，我们有dynos，我们有能力，我们在F1中招募了一批最优秀的人才。我们相信我们的未来正处于一个非常健康的状态。”

翻译/小飞侠