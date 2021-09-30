红牛：2021赛季剩余比赛谁占优势尚且未知

目前本赛季还剩余七场比赛，而刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘仅有两分之差，令一切皆有可能。但是，尽管最近刚刚完赛的蒙扎和索契两条高速赛道似乎更适合梅赛德斯的套件，但剩余比赛的形势不再如此明朗。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳认为，从现在开始，双方都无法确定自己的状态，这使得赛季的结果尤为难以预测。

“我认为没有任何赛道能像俄罗斯和蒙扎赛道那样特点显著，”霍纳解释道。 “毫无疑问，梅赛德斯在土耳其会很强大，他们去年在那里赢了。但在奥斯汀，我们应该会有点优势。然后在巴西和墨西哥，我们一直都很强大。”

“我们对卡塔尔一无所知，对吉达也是。然后是阿布扎比。所以你可以说，剩下情况是对半开，就看哪支车队比另一支略胜一筹。”

梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫也相信，结合剩下几条赛道的特点来看，两队都没有太大的优势。此外，奥地利人表示，今年的经验教训表明，以往在一条赛道上的表现也并不能保证“这一次”的任何成绩。

“我已经不再试图预测这对我们来说是否是一场历史性的激烈竞争了，因为随着新规则的出台，一切会改变，”奥地利人说道。 “我们当然知道蒙扎和索契会更倾向于我们，但现实在于我们所处的位置，这就是积分差距。”

“我相信我们两队都不会有大的起伏，只要继续尽最大努力就行了。但我不认为任何车手或车队能在目前的情况下有所松懈，因为在积分方面几乎没有差距。”

翻译/小飞侠