红牛2019赛季成本达到2.37亿英镑

2017和2018年，红牛的支出增长分别为3370万英镑和1290万英镑，而2019年这一数字略有下滑。最新公布的账目显示，驻扎在米尔顿·凯恩斯的车队去年的支出为2.373亿英镑，比2018年的2.396亿英镑减少了约230万英镑。

这些数字也反映出这样一个事实：由于车队去年从雷诺运动的付费客户，转变为与本田合作的厂队，其动力元件交易的商业条款变更，实际上抵消了车队在其它领域支出上涨的必然趋势。

然而，就像竞争对手梅赛德斯和法拉利一样，为了迎接2021年即将到来的全新财政规则以及预算帽，红牛在接下来的几个月里将不得不经历重大的重组。

按照目前的汇率，1.45亿美元的预算帽相当于约1.13亿英镑。尽管红牛还有许多“额外”的开销，但这一数字还不及英国车队当前支出的一半。

2019年红牛的整体收入保持稳定，仅从2.451亿英镑小幅增长至2.454亿英镑。基于2018年依旧保持了年度第三的位置，车队获得的分红也与前一年相当。其对外发布的利润为61.8万英镑，较2018年的92.3万英镑略有下降。

但鉴于红牛与其直接母公司红牛科技（Red Bull Technology）保持着紧密的关系，使得评估车队的数据变得更加复杂。例如参与赛车设计和制造的相关员工实则为红牛科技所雇用。

然而车队领队克里斯蒂安·霍纳一直坚持认为，在将红牛科技视为供应商的前提下，红牛的数字反映了实际运营F1车队的真实成本。

此外，红牛科技还与AlphaTauri建立了合作，并开展了F1以外的业务，包括著名的与阿斯顿·马丁合作的Valkyrie跑车项目。

红牛科技的整体数据（包括上述红牛的数据）显示，其收入从2018年的3.140亿英镑上升至2019年的3.376亿欧元；成本从2.659亿欧元上升至2.783亿英镑；利润从2018年的1010万英镑下降至2019年的8010万英镑。

红牛科技的奥地利母公司红牛股份有限公司的财务资助从2018年的6870万英镑减少到了去年的6300万英镑。这也表明了该公司的外部赞助以及F1收入有所增加。

同时红牛科技的员工数量也在持续稳步增长。在过去四年中，员工数量分别为758、793、809和2019年的866人。这再次反映了该组织在满足新的预算帽方面将面临挑战。红牛车队本身的正式雇员只有59人。

在新冠疫情爆发、预算帽下调之前，霍纳便在针对账目的说明中强调了控制支出的必要性。

“董事会将比赛表现、锦标赛表现和成本控制视为评估战略目标进展的主要关键绩效指标。”英国人写道。“成本仍在控制之中，并且车队也有意识为2021年即将生效的新财政规则进行必要的调整。”

翻译/小飞侠

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