红牛车手在下半赛季面临引擎罚单风险

维斯塔潘与刘易斯·汉密尔顿的世界冠军争夺本周末在斯帕继续进行。虽然荷兰人在上半赛季的11场比赛中赢了5场，比对手多一场，但他在银石和亨格罗林连续卷入事故，让他在车手年度积分榜上下滑到第二名，落后梅赛德斯车手8分。

与此同时，因为夏休期前两场比赛的积分损失，红牛也在制造商年度积分榜上被梅赛德斯反超。但是对志在争冠的奥地利车队来说，坏消息是维斯塔潘和佩雷兹都将面临引擎罚单，因为此前卷入撞车事故导致了动力单元受损并且无法修复。

维斯塔潘在银石与汉密尔顿相撞后失控撞上了护墙，赛车受损严重。事后，本田把当时使用的动力单元送回日本工厂进行修复，随后在匈牙利的自由练习里做了测试。但是随后的深度检测结果让日本制造商感到担心，因此在斯帕给荷兰人换上本赛季的第三套——也是最后一套——额度内的动力单元。

考虑到维斯塔潘在法国大奖赛时才启用第二套动力单元，第三套的启用时间无疑提前。同时，佩雷兹在匈牙利开场圈被瓦尔特利·博塔斯撞上后退赛。本田同样在夏休期后的第一场比赛前，给墨西哥车手换上第三套动力单元。

考虑到斯帕之后还有11场大奖赛——如果能够完成23场的赛历，两位红牛车手很有可能不得不使用额外的动力单元或主要套件，并因此收到发车位的罚单。

“我们（两辆赛车）均失去了一套动力单元，而我们一共有23场比赛，所以我们不得不相应地考虑我们的策略，”本田技术总监田边礼治表示。

值得一提的是，多支车队都在本周末比赛前给车手启用第三套动力单元，包括梅赛德斯为汉密尔顿和博塔斯也都启用了第三套动力单元，但俩人的前两套没有出现问题，因此还能在其他比赛中继续使用。

其他用到新动力单元的七名车手分别是迈凯伦的兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多、法拉利的查尔斯·莱克勒克、阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔、Alpine的费尔南多·阿隆索、AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和角田裕毅，以及威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲。