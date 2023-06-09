红牛：识别出马尔科的手机铃证明了维斯塔潘达到“另一个水平”

在西班牙大奖赛的第二节练习中，领跑车手年度积分榜的维斯塔潘在无线电里回复运行计划时，听到车库里响起了电话铃声。荷兰人识别出那是红牛赛车顾问马尔科使用的铃声。

“有人的手机响了，”维斯塔潘说。“那是赫尔穆特的吗？”

车队随后的确认引起了一些欢笑，而这一瞬间在霍纳看来，证实了这位荷兰车手目前处于高水平，因为他在驾驶F1赛车达到极限的同时，能够注意到这样的小细节。

回顾维斯塔潘自2016年在巴塞罗那首次收获F1胜利以来的发展时，霍纳说：“我认为在2016年他还很稚嫩。他速度快得令人难以置信、天生才华横溢。他仍然拥有那种天生的速度和极其出色的能力。但我认为他现在拥有的是经验、全面性和（心理）能力。“

”当他在赛车内听出赫尔穆特·马尔科的电话铃声时，他已经拓宽了能力 ，达到了另一个水平，我认为他令人兴奋的地方是，他仍在进步。”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing,and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

然而，并非所有维斯塔潘与工程师詹皮耶罗·兰比亚斯的无线电对话都如此轻松。在西班牙大奖赛结束时，荷兰人忽视了不要追求最快单圈的要求。

维斯塔潘已经因违反赛道界限而受到了黑白旗（警告），因此兰比亚斯认为不值得冒发力和潜在受罚的风险，只为追求额外的一分。但维斯塔潘没有理会他，成功做出了最快单圈。

霍纳认为所发生的事情没有任何特别问题，因为他将车手和工程师之间的关系比作一对老夫老妻的关系。

"他的工程师只是通知他再违规一次，就会受到处罚，所以不要在最快单圈上冒险，“ 霍纳解释道。”他们的关系就像一对老夫妇，几乎在争论他们应该看哪个电视频道。但完全处于马克斯的掌控中。他知道有风险，仍然能够利用他的轮胎轻松地跑出最快单圈。”

翻译/Holiday