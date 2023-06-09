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红牛：识别出马尔科的手机铃证明了维斯塔潘达到“另一个水平”

红牛车队领队克里斯蒂安·霍纳表示，马克斯·维斯塔潘在车队无线电背景中听到赫尔穆特·马尔科的手机铃声并识别出来，证明他在F1赛车界已经达到了“另一个水平”。

Jonathan Noble
By:
Max Verstappen, Red Bull Racing

在西班牙大奖赛的第二节练习中，领跑车手年度积分榜的维斯塔潘在无线电里回复运行计划时，听到车库里响起了电话铃声。荷兰人识别出那是红牛赛车顾问马尔科使用的铃声。

“有人的手机响了，”维斯塔潘说。“那是赫尔穆特的吗？”

车队随后的确认引起了一些欢笑，而这一瞬间在霍纳看来，证实了这位荷兰车手目前处于高水平，因为他在驾驶F1赛车达到极限的同时，能够注意到这样的小细节。

回顾维斯塔潘自2016年在巴塞罗那首次收获F1胜利以来的发展时，霍纳说：“我认为在2016年他还很稚嫩。他速度快得令人难以置信、天生才华横溢。他仍然拥有那种天生的速度和极其出色的能力。但我认为他现在拥有的是经验、全面性和（心理）能力。“

”当他在赛车内听出赫尔穆特·马尔科的电话铃声时，他已经拓宽了能力 ，达到了另一个水平，我认为他令人兴奋的地方是，他仍在进步。”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing,and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate in Parc Ferme

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing,and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

然而，并非所有维斯塔潘与工程师詹皮耶罗·兰比亚斯的无线电对话都如此轻松。在西班牙大奖赛结束时，荷兰人忽视了不要追求最快单圈的要求。

维斯塔潘已经因违反赛道界限而受到了黑白旗（警告），因此兰比亚斯认为不值得冒发力和潜在受罚的风险，只为追求额外的一分。但维斯塔潘没有理会他，成功做出了最快单圈。

霍纳认为所发生的事情没有任何特别问题，因为他将车手和工程师之间的关系比作一对老夫老妻的关系。

"他的工程师只是通知他再违规一次，就会受到处罚，所以不要在最快单圈上冒险，“ 霍纳解释道。”他们的关系就像一对老夫妇，几乎在争论他们应该看哪个电视频道。但完全处于马克斯的掌控中。他知道有风险，仍然能够利用他的轮胎轻松地跑出最快单圈。”

翻译/Holiday

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