红牛自八月以来“没有碰过”赛车令汉密尔顿“担忧“

在亚斯码头举行的年度收官战中，除了查尔斯·莱克勒克在第一圈发起的猛烈挑战，杆位发车的马克斯·维斯塔潘几乎统治了全场比赛，并以领先法拉利17.993秒的优势获胜。

塞尔吉奥·佩雷兹由于撞到了兰多·诺里斯而从第二名被罚至第四名；乔治·拉塞尔则凭借20.328秒的领先登上了领奖台，以微弱优势帮助梅赛德斯锁定了车队年度亚军。

与此同时，在排位赛第二节便被淘汰的汉密尔顿从第十一位发车，并最终收获第九。最后一圈，英国人在超越角田裕毅时因尾部失控而以失败告终。

赛后，略显悲观的七届世界冠军认为，红牛的统治力应当被引起“重视”，因为奥地利车队自八月的荷兰大奖赛以来便一直没有对其赛车进行过性能升级。

“不太好，”英国人在谈到个人心情时说道，“我只拿到了第九，这是两场非常糟糕的比赛（拉斯维加斯的第七）。”

“红牛以17秒的优势获胜，他们自八月以来就没有碰过赛车。所以，你几乎可以猜到他们明年会在哪里……我只是在比赛中速度很慢。”

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG,

众所周知，红牛很早便开始专注于其2024年的赛车开发。

当被天空体育问及通过2023赛季有何收获时，汉密尔顿继续表示：“真的不会太多。总的来说，今年不是很理想。所以，这一年没有太多的收获。事实上，我挺过来了，仅此而已。”

谈到下赛季梅赛德斯对于克服地面效应的低迷，从而与红牛展开竞争的前景时，汉密尔顿补充道：“红牛自八月份以来甚至没有开发出他们的赛车；这绝对是一个令人担忧的问题。”

“但是我们已经学到了很多关于赛车的知识，现在就看车队了，他们知道他们需要做什么。让我们拭目以待，看是否能够实现目标。”

比赛中，汉密尔顿撞到了皮埃尔·加斯利的赛车，导致其前鼻端板受损；随后在在58圈比赛的第37圈，英国人又由于其前迈凯伦队友费尔南多·阿隆索进行刹车试探而表达了不满。阿隆索的这一举动受到了赛会干事的调查，但最终决定没必要对此采取进一步行动。

对此汉密尔顿解释道：“我们在距离弯角400米、300米的地方以180英里/小时的速度全速前进，而那家伙突然在我前面大幅减速。”

翻译/小飞侠