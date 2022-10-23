红牛老板马特希茨去世，享年78岁

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上世纪80年代初，马特希茨在前往泰国旅行时偶然发现了原始的红牛。1984年，他成立了奥地利红牛公司，并在三年后与原始红牛的拥有者许书恩（Chalerm Yoovidhya）正式开创了红牛品牌。与此同时，马特希茨把自己的新业务与赛车爱好结合起来，同胞车手盖哈德·博格成为第一个获得“红牛”赞助的车手。

90年代，红牛已经成为赛车领域主要的赞助商之一，包括1995年与索伯车队展开合作。十年后，马特希茨抓住福特终止捷豹车队的机会，让红牛摇身一变从赞助商变成了车队的拥有者，在2005赛季作为制造商车队参赛。2009年，虽然红牛在与布朗GP的世界冠军争夺中落败，但是这家奥地利饮料公司开始成为F1赛场的领军车队。

2010年，马特希茨和红牛迎来了车队历史上第一位世界冠军——塞巴斯蒂安·维特尔。德国人随后又连续三年卫冕成功，成为了四届世界冠军。同期，红牛车队也连续四年夺得制造商年度冠军。

而经历了混合动力时代的风云变幻，去年马克斯·维斯塔潘击败刘易斯·汉密尔顿赢得了个人第一个世界冠军，也是红牛历史上第九个锦标赛头衔。荷兰人在日本大奖赛中完成了今年的卫冕任务，而本周末红牛很有可能锁定今年的制造商头衔。

“非常非常悲伤，”从2005年起就担任红牛车队领队的克里斯蒂安·霍纳在奥斯汀表示。“一个多么伟大的人，他独树一帜。他取得的成就，以及他为全世界这么多人、不同体育运动所做的贡献，都是首屈一指的。”

“我们中的许多人必须非常感激他提供的机会和他的远见、他的坚强性格，以及永不害怕追随你的梦想、追逐你的梦想。”

“这就是他在F1所做的，证明了你可以做出改变。我们对他感激不尽，感谢他所做的一切，感谢他多年来对我们的一切支持。这么多的车手、这么多的车队成员、维修区里这么多人都欠他很多。他对F1充满了热情，对车队充满热情。”

Dietrich Mateschitz

近些年，身患疾病的马特希茨很少在公开场合亮相，并且很少来到大奖赛现场。新加坡大奖赛期间就传出马特希茨病重的消息。他得以目睹维斯塔潘在铃鹿成为两届世界冠军，但遗憾的是未能亲历自己的车队时隔九年再次赢得制造商总冠军。

“幸运的是他看到了（维斯塔潘第二次夺冠），"霍纳补充说。"他为车队感到极其骄傲，为我们所做的一切和所取得的成就感到极其骄傲，他一直是热情的支持者，是我们所做一切的支柱。

“重要的是我们要庆祝并赞赏他所做出的贡献。他是一位相当了不起的人物，一位鼓舞人心的人物，我们欠他很多。”

除了红牛之外，奥地利公司还在2006年成立了第二支车队Toro Rosso，用来培养年轻车手。维特尔、维斯塔潘、丹尼尔·里卡多、卡洛斯·塞恩斯都从驻扎在意大利费恩萨的“小红牛”开始锻炼，随后被提拔到“大红牛”。

红牛车队在美国大奖赛排位赛开始前45分钟召集了全队，通知了他们马特希茨辞世的噩耗。之后的排位赛里，维斯塔潘以不到0.1秒的微弱劣势名列第三，但将在查尔斯·莱克勒克受罚后前进到第一排发车。荷兰人表示成绩“并不重要”，因为马特希茨的离开对排位赛是“一个艰难的开始”。

“我们更在乎今天发生的事情，以及他对车队里每个人的意义，还有他在F1、在红牛公司本身所建立的，和他对我个人的意义，”维斯塔潘说到。“因为没有他，我今天就不会坐在这里，我也不会有我所取得的成功。对车队的每个人来说，这极其艰难。”

“幸好几周之前我见了他，我们一起度过了一些时间。但今天仍然是一个艰难的日子。”