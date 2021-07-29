红牛称新证据为银石撞车事故提供了不同角度

红牛在本周末的匈牙利大奖赛前，对于马克斯·维斯塔潘与汉密尔顿在英国大奖赛开场圈相撞后，赛会干事对英国车手的10秒罚时裁决提出上诉。

当时，维斯塔潘在Copse弯撞上护墙后退赛，而梅赛德斯车手受到处罚后仍然赢下了比赛。根据赛会干事的裁决，汉密尔顿负有“主要责任”，也就是说他们认定红牛车手也有部分责任。

赛后红牛车队高层对比赛结果和赛会干事的裁决相当不满。当时，马尔科就义愤填膺地表示汉密尔顿应该被停赛一场。

本周二，国际汽联接受了红牛的上诉，将在今天匈牙利当地时间下午4点召集两支车队的代表进行听证，并且要求递交新证据。

本周三接受德国RTL电视台采访时，马尔科坚称汉密尔顿应该被罚通过维修区（相当于20秒罚时）或者在布达佩斯被禁赛。同时，他声称红牛已经拥有了在银石时没有的新证据。

“首先我们非常高兴事故重新审理被接受了，”奥地利人说。“现在让我们看一下他们如何判罚。但是我认为我们呈现的证据会带来不同的角度。”

“我们带来了那场比赛暂停时没有得到的新证据。这些证据将被递交上去，我们希望能有新的评判，因为我们仍然相信那个处罚对汉密尔顿很轻。”

银石事故发生后，红牛和梅赛德斯两支车队的关系十分紧张，德国车队领队托托·沃尔夫认为对手发表的一些言论已经造成了“人身攻击”。与此同时，梅赛德斯据理力争。车队首席技术官詹姆斯·埃里森通过解释国际汽联发给赛会干事的判定超车行为违规与否的指导守则，试图证明汉密尔顿的动作遵守了国际汽联的标准。

F1历史上发生过几次比赛中的处罚在赛后得到改判的先例，但主要于技术违规相关。包括1976年詹姆斯·亨特在西班牙大奖赛的胜利，因迈凯伦赛车车检违规被取消，但英国车队上诉成功并夺回了成绩。

1999年法拉利在马来西亚大奖赛里1-2名完赛，但因为导流板被认定不符合规则，被取消了成绩。事后意大利车队的上诉受到支持，成绩得以恢复。

去年，Racing Point在奥地利揭幕战获得积分后，五支车队对其赛车“参考”梅赛德斯2019年赛车发起了联合上诉。最后，Racing Point被罚扣除15个制造商锦标赛积分和40万欧元罚款，但是能够继续使用被投诉的部件。

不过，2019年著名的加拿大事件里，法拉利寻求撤销对塞巴斯蒂安·维特尔的5秒罚时并没有成功。当时意大利车队递交了Sky Sports专家评论员克鲁恩·查铎的分析，但是不被接受。

值得一提的是，1994年巴西大奖赛中埃迪·艾尔文因为引发了一起四车退赛的事故——乔斯·维斯塔潘牵涉其中，被罚1万美元和停赛一场。当时他效力的乔丹车队进行了上诉，却使得禁赛加重到了3场。