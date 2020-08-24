本周末的比利时大奖赛标志着阿尔本加入红牛整整一年时间。在延迟开赛的2020赛季完成了前六场比赛后，泰国人在车手积分榜上暂列第六，与Racing Point的兰斯·斯特罗尔积分相同。

然而，当队友马克斯·维斯塔潘取得了70周年大奖赛胜利，而且在积分榜上处于第二名时，阿尔本与队友的比较，无论是排位赛还是正赛——除了荷兰人在揭幕战退赛——都一边倒。

阿尔本在比赛周末常常经历大起大落。在亨格罗林和银石的第一场，他都在前十名看外起步的情况下，以出色的表现追回到积分区，匈牙利大奖赛里更是以第15名完赛。霍纳半开玩笑地希望他可以在周末里“无聊”一点。

但是在西班牙时，从第六位发车的阿尔本，在完赛时滑落了两个位置，被迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯和法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔超过。

在谈及本赛季遇到的困难时，这位红牛车手表示赛车和个人驾驶两方面都相关。

“你总是希望有一些地方可以更加得心应手，例如你想如何驾驶赛车。但同时，你也需要应对赛车，”阿尔本说，“要试着提取出赛车的能力，尽管它是相当敏感的赛车。”

“当它处在工作区间的时候，感觉很好。当它不再工作区间里，就能难对付。但是任何赛车都是这样。它还没有完全调整到位，特别是在短距离，凸出了绝对有很多速度还没有找到。”

去年夏休期之后，阿尔本被从“二队”提拔到“一队”，替换了成绩差强人意的皮埃尔·加斯利。虽然他当时无法赶上维斯塔潘，但发挥稳定，总是能处于三大车队行列之内。

今年代表红牛参加全赛季，对于阿尔本的要求自然也就提高。然而，他的平均发车排名比维斯塔潘低了4.8（3.5 VS 8.3），完赛排名同样低了4.8（2.5 VS 7.3）。

尽管如此，霍纳对于阿尔本正面对的难题表示理解，症结就是赛车的平衡有所欠缺。而他表示红牛正全力协助自己的车手解决问题，并且对他抱有信心。

霍纳在巴塞罗那的比赛后说：”我们在模拟器上研究所有的特性，两辆赛车的驾驶风格，试图搞清楚为什么马克斯可以从赛车提取更多。

“我们充实了他（阿尔本）的工程团队，对他有许多信心。正如他在银石表现出来的，他有能力作为一名非常快的车手。现在不是所有事情对他都合理，我们需要试着帮助他克服。当前的赛车很难驾驶，但是随着时间和研发的进行，我们会成功帮助他度过困难。”