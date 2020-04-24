红牛环全力筹备2020赛季首战

在法国政府延长了大型活动的禁令之后，虽然还没有任何官方表态，但是法国大奖赛恐怕难以在原定的6月底举行。这让原赛历上7月初的红牛环成为2020赛季最有可能重新开始的地方，特别是近期奥地利有关当局表示只要符合卫生安全要求，他们不会干预F1进行空场比赛。

近日，红牛赛车顾问马尔科在接受Motorsport.com独家采访时承认，作为赛道的拥有者，红牛公司正在全力促成比赛的举行。当前的计划是，把车手、车队人员、赛事工作人员安置在赛道周围红牛老板迪特里希·马特希茨拥有的住宿场所，避免与公众接触。

“F1社区害怕被感染并想尽可能地把自己隔绝起来，”奥地利人表示，“这是好事，因为与此同时公众也怕被感染。每个人都担心，所以每个人都极其小心。”

马尔科相信如果“只有电视转播的话，可以把人员数降到最低，这会让当地机构感到满意”。不过，他认为作为垫场赛的F2、F3和保时捷卡雷拉杯，也应该同时进行。

他补充表示：“我们会试着尽可能地减少车队和供应商的参与人数。这增加了可能（赛事）被批准进行的机会。

“可以确定的是，只有在符合奥地利卫生安全规定的情况下，比赛才能举行。届时，这些规定仍然有效。我们正在努力地确保大家齐心协力。我认为机会是挺大的。”

F1竞赛总监罗斯·布朗此前在接受采访时透露，为了保证F1围场里人员和公众的安全，会采取包机、包车、全员接受核酸检测等措施。

根据奥地利格拉茨的《克莱恩报》本周二的报道，包括在红牛环赛道工作的约400名员工、附近住宿和餐馆员工以及当地旅游中心人员已经全部接受了新冠肺炎病毒的血液样本采集，目前正在等待检测结果。

与此同时，当地政府也对举行F1大奖赛表示支持，尽管奥地利目前依然采取严格的限制入境措施，哪怕是必要旅行者，也必须提供4天内开具的医疗证明。