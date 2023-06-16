红牛不屑梅赛德斯W14升级的进步幅度

在W14赛车的重大升级帮助刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔在西班牙大奖赛中双双登上领奖台后，梅赛德斯对其在剩余赛季的前景感到乐观。

遭遇艰难的赛季开局后，这家德国制造商很快意识到，其零侧箱概念带来车队挑战红牛所需的性能，因此必须改变赛车的设计。

但是，尽管梅赛德斯在巴塞罗那取得了令人印象深刻的进步，霍纳表示，他的对手的状态需要从其所处的境遇来看。他认为，梅赛德斯对赛车程所做修改的程度将消耗其许多研发预算，这意味着在剩余的赛季中可能没有多少钱可以进行进一步的升级。

此外，他表示汉密尔顿在西班牙落后马克斯·维斯塔潘24秒完赛，与费尔南多·阿隆索在巴林大奖赛中与第二名塞尔吉奥·佩雷斯相差26秒一样，表明与对手的差距并没有缩小。

当被Motorsport.com问及他认为梅赛德斯取得了多少真正的进步时，霍纳说：“他们肯定已经迈出了一步。但他们推出的基本是一款b级规格的赛车，所以他们一定为此使用了很大一部分研发预算。“

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“我认为，当我看到比赛结束时的差距时，它与巴林大奖赛的情况非常相似。现在的情况只是我们身后的发车顺序似乎因比赛而异。你知道，在摩纳哥是费尔南多，在西班牙是梅赛德斯。值得关注的是在接下来的几场比赛中会如何发展。”

霍纳说，他的车队在F1中保持优势的方式值得赞扬，尽管RB19赛车只做了小幅改进。“车队正在做的是一项令人难以置信的、令人难以置信的工作，效率极高。”

“你可以看到，自从巴林大奖赛以来，我们对赛车进行了非常微妙的改进，而现在我们看到其他车队带来了重大的升级。差距与在巴林时基本保持不变，所以这对米尔顿·凯恩斯的每个人来说都是非常鼓舞人心的，他们目前做得很出色。”

翻译/Holiday