红牛“很难想出”如何让维特尔回归

上周末是维特尔与法拉利确定将在年底分道扬镳之后的第一场比赛，德国人在排位赛Q2就遭到淘汰，正赛最终名列第十。

尽管还有一个赛季要完成，但是维特尔的未来更加得到关注。其中一个问题就是，维特尔是否会回到2010-2013年携手赢的四个世界冠军的红牛。

事实上，维特尔一直与红牛高层保持着良好的关系。就在他接到法拉利的不续约通知后，他给马尔科打去电话咨询建议。而上周末，维特尔被发现与霍纳、红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科在围场里交谈，被认为违反了防疫规则。

对于维特尔的处境，红牛领队霍纳坦言全然没有想到。昨天晚上与维特尔一起做客红牛公司拥有的Servus电视台时，英国人表示：“我们与塞巴斯蒂安有很多特殊的瞬间，一起赢过38场比赛、4个锦标赛头衔。即便在他职业生涯这个阶段，那也是不可思议的时代。

“如果他离开F1，是F1的损失，但是当然时代在变化。我们的两名很优秀的车手。现在很难想到如何能让他回来，因为我们没想到现在他是自由身。我们从没想到他会被法拉利如此突然地放弃，特别是根本没给他新合同。”

虽然红牛在上周末的比赛里遭遇挫折，两辆赛车都没有完赛，但马克斯·维斯塔潘与亚历山大·阿尔本这对组合从去年下半赛季搭档以来，始终保持着良好的势头。

同样做客节目的荷兰人，对是否愿意同维特尔搭档的问题不置可否。而霍纳再次强调他对于现有车手阵容的满意。

“你能够与他们俩（维特尔和维斯塔潘）合作得很好，”英国人说，“我们过去与塞巴得工作关系真的相当好，现在与马克斯也是如此。同样，你不能无视阿莱克斯·阿尔本成长得很好。”

“这真是没有预料到的时机，对塞巴斯蒂安和对F1余下的人都是如此。现在的大问题是，梅赛德斯怎么想？刘易斯还会继续吗，他会停下来吗？他们会留下博塔斯吗？这些都需要考虑进去。”

(L to R): Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal with Sebastian Vettel, Ferrari and Dr Hel Photo by: XPB Images

理论上梅赛德斯与刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯的合约都将在今年年底到期。德国车队至今没有做出决定。

此前的休赛期，托托·沃尔夫表示不能现在就对维特尔观赏大门，因为他毕竟是四届世界冠军得主。但是之后，博塔斯在接受采访时表示，他得到的消息是车队内部没有真的考虑维特尔这个选项。而上周日，芬兰人在红牛环实现了本赛季的开门红。

当被问到是否了解梅赛德斯内部的情况时，维特尔回答道：“有点。

“我认为他们对现在的阵容非常高兴，而且进展得很好。过去几年已经证明了他们的选择是对的。我可以理解他们想保持不变。所以这方面还没有决定。

“理论上，梅赛德斯的两个席位都是空的。但是很明显，只要刘易斯想的话，就能继续下去。在昨天的胜利之后，瓦尔特利也是相似的情况。”

在丹尼尔·里卡多决定明年转投迈凯伦之后，雷诺需要寻找一名车手。问题在于维特尔是否愿意加盟中游的车队。

对于自己的未来，德国人表示“需要找到合适的环境”，对他来说“经济并不重要”，而是要“好的、有趣的”工作。他补充表示：“我仍然充满雄心，赛车是我的人生。合适的工作、合适的地方，我仍然会在F1赛车里找到家的感觉。”

放下法拉利，找回能量

2015年维特尔加盟法拉利，希望拿到更多世界冠军，并且尝试复制儿时英雄迈克尔·舒马赫与意大利车队的成功。但是，除了14场胜利之外，在2017和2018年两次屈居年度亚军。

对于在马拉内罗的五年时光，维特尔总结说：“在很多方面非常享受过去的五年，但过去五年也耗费了很多经历。当时的目标是一起重建车队。显然双方都尽了一切努力，但最终双方都没有成功，没有赢得世界冠军——那是最大的目标。”

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

2009年，维特尔被从Toro Rosso提拔到红牛，直到2014赛季结束后离开。期间的前五个赛季，他与马克·韦伯搭档。

近日，已经退役多年的韦伯在澳大利亚大奖赛的播客节目中，形容维特尔与法拉利的“婚姻到了尽头”，而且德国人还要为法拉利完成2020赛季有些勉为其难。

“关系已经结束了，化学反应没有了，婚姻到了尽头，”澳大利亚人说道，“塞巴斯蒂安（在奥地利）身穿红色衣服，驾驶着红色赛车，但他是为了自己。在一些情景下，你会希望现在就结束了，因为看起来就是这样。”

“论动力的话，我认为塞巴斯蒂安在比赛后已经被掏空了。我认为塞巴的情况就是，越早结束，对每个人越好。”

在韦伯看来，法拉利以电话的形势通知维特尔不会与他续约并不是合适的做法，哪怕受到新冠肺炎疫情带来的旅行限制影响，但至少设法当面对话。

澳大利亚人认为自己的前队友不太会就此彻底从F1退役，但觉得他需要放下马拉内罗的那段岁月，找回自己的能量。

“我不认为就这么结束了，”他说，“我认为他依然有机会在2022年得到机会。谁知道，也许2021年去红牛？”

“我认为他需要找回能量，重新塑造自己，在脑海中忘记马拉内罗，以此把能量找回来。他与法拉利的关系就是一个旋梯慢慢地弯下走。“

”我认为谈论（精神遗产）还有点早。我们可以等到他真的退役了那天再说。我认为他会在今后走上发车区，无论是2022年还是2021年。我认为他还想继续比赛。”