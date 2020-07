红牛“很难想出”如何让维特尔回归

上周末是维特尔与法拉利确定将在年底分道扬镳之后的第一场比赛,德国人在排位赛Q2就遭到淘汰,正赛最终名列第十。

尽管还有一个赛季要完成,但是维特尔的未来更加得到关注。其中一个问题就是,维特尔是否会回到2010-2013年携手赢的四个世界冠军的红牛。

事实上,维特尔一直与红牛高层保持着良好的关系。就在他接到法拉利的不续约通知后,他给马尔科打去电话咨询建议。而上周末,维特尔被发现与霍纳、红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科在围场里交谈,被认为违反了防疫规则。

对于维特尔的处境,红牛领队霍纳坦言全然没有想到。昨天晚上与维特尔一起做客红牛公司拥有的Servus电视台时,英国人表示:“我们与塞巴斯蒂安有很多特殊的瞬间,一起赢过38场比赛、4个锦标赛头衔。即便在他职业生涯这个阶段,那也是不可思议的时代。

“如果他离开F1,是F1的损失,但是当然时代在变化。我们的两名很优秀的车手。现在很难想到如何能让他回来,因为我们没想到现在他是自由身。我们从没想到他会被法拉利如此突然地放弃,特别是根本没给他新合同。”

虽然红牛在上周末的比赛里遭遇挫折,两辆赛车都没有完赛,但马克斯·维斯塔潘与亚历山大·阿尔本这对组合从去年下半赛季搭档以来,始终保持着良好的势头。

同样做客节目的荷兰人,对是否愿意同维特尔搭档的问题不置可否。而霍纳再次强调他对于现有车手阵容的满意。

“你能够与他们俩(维特尔和维斯塔潘)合作得很好,”英国人说,“我们过去与塞巴得工作关系真的相当好,现在与马克斯也是如此。同样,你不能无视阿莱克斯·阿尔本成长得很好。”

“这真是没有预料到的时机,对塞巴斯蒂安和对F1余下的人都是如此。现在的大问题是,梅赛德斯怎么想?刘易斯还会继续吗,他会停下来吗?他们会留下博塔斯吗?这些都需要考虑进去。”

(L to R): Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal with Sebastian Vettel, Ferrari and Dr Hel

Photo by: XPB Images