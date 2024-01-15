红牛、梅赛德斯、Alpine公布2024新车发布日期

上赛季蝉联双冠王的奥地利车队将在2月15日呈现其新赛车RB20，距离季前测试的首日——2月21日——不到七天时间。

自从2022年实施以地面效应为核心的空气动力学规则以来，红牛在过去两个赛季的44场比赛中取得了39场胜利，特别是2023年险些实现前无古人的全胜，但因为在新加坡的失利而未能完成。

去年，手握强大优势的红牛早早地锁定两个世界冠军头衔后，就提前把注意力转到了2024年赛车的开发上。因为新赛季技术规则只有细微的调整，当梅赛德斯、法拉利都决定彻底修改赛车研发概念时，奥地利车队只是将在RB19赛车的基础上做全面改进。

2023赛季，维斯塔潘轻松成为了新科“三冠王”，并且打破了一系列纪录，包括个人连胜12场、全赛季赢得19场，还有年度积分达到575分。此外，他还与车队延长合约至2028年。相比之下，荷兰人的队友塞尔吉奥·佩雷兹高开低走，但最终还是获得了车手年度亚军。今年将是这两位车手连续搭档的第四个赛季，墨西哥人也走到了“合同年”。

本周一早些时候，梅赛德斯确定将在“情人节”当天——2月14日——于银石为新车W15揭幕。

Photo by: Mercedes AMG Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14

上赛季从摩纳哥大奖赛开始，德国车队就决定放弃并不成功的“零侧箱”概念。但与2022年乔治·拉塞尔在圣保罗斩获个人第一胜，同时为车队收获赛季唯一胜利不同，2023赛季梅赛德斯没有任何胜利入账，而这也意味着七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿的最后一场胜利仍然定格在2021年沙特大奖赛。不过，车队寄希望于詹姆斯·埃里森回归技术总监岗位后——原技术总监迈克·埃利奥特在赛季末离开——主导的研发工作，能让新车重新加入争冠行列。

Alpine将在2月7日举行发布会，届时其WEC项目也将同台亮相——车手阵容里包括梅赛德斯的替补车手米克·舒马赫。A524将是雷诺决定改用Alpine品牌参加F1之后，恩斯顿团队打造的第五具底盘。

法国车队去年的排名在前一年基础上下滑一位，被八次登上领奖台的阿斯顿·马丁挤到了第六名。年中，Alpine对管理层做了重大调整，包括送走了领队奥马尔·萨福诺尔和“元老人物”体育总监阿兰·佩尔梅恩。

在此之前，法拉利、威廉姆斯、索伯都宣布了新车发布日期。跃马选择在情人节前一天的2月13日让新车亮相，而后两者不约而同地选择了2月5日，但威廉姆斯和索伯将分别在纽约和伦敦发布新车。阿斯丁·马丁定在2月12日发布新车AMR24。

当前十支车队中只有哈斯、迈凯伦和AlphaTauri还没有公布新车发布安排，其中后者将在新车问世前宣布新的车队名字。