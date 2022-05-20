红牛暗示阿斯顿·马丁AMR22升级或侵犯知识产权

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在巴塞罗那大幅升级后的AMR22从外观上与红牛的2022年赛车十分相似，特别是整个侧箱的设计概念。

2020赛季里，当时还叫Racing Point的车队因为高度模仿了梅赛德斯2019年赛车，最后被国际汽联扣掉15个制造商年度锦标赛积分，外加高额的罚款。如今，其最新的赛车升级同样遭到了国际汽联的调查，但这一次被认定没有违反规则。

国际汽联在第一节自由练习期间发出声明的中写道：“国际汽联对阿斯顿·马丁车队为2022年国际汽联F1西班牙大奖赛所做计划中的空气动力学升级进行了例行的赛前合法性检查。在这个过程中，很明显阿斯顿·马丁（赛车）的一些特征与另一个竞争者的特征相似。

“国际汽联因此发起了一项调查来检查《技术条例》第17.3条是否得到遵守，特别是在‘反向工程’和潜在的非法知识产权转移方面。

“在这次调查中，两支车队与国际汽联充分合作并提供了所有相关信息。本次调查涉及CAD检查和对阿斯顿·马丁采用的开发过程的详细分析，确认没有违规行为，因此国际汽联认为阿斯顿·马丁的空气动力学升级符合规定。

"第17.3条明确定义并禁止‘反向工程’，例如把照片（或其他数据）转换为CAD模型的数字过程，并且禁止车队之间的知识产权转移，但同样，该条款允许赛车设计受到竞争对手的影响，正如F1一直以来都是如此。根据我们进行的分析，我们确认阿斯顿·马丁所遵循的流程符合该条款的要求。”

Aston Martin AMR22 side detail Photo by: Giorgio Piola

阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔在周五的车手新闻发布会上表示，车队早在去年玩些时候就已经确定了本次采用的升级概念，暗示其与红牛的设计相似纯属巧合。第一节练习结束后，英国车队的新任领队迈克·克拉克表示车队的研发过程完全在计划之内，而且没有任何隐瞒的地方。

“你要记得当我们发布赛车的时候，我们的CTO安德鲁·格林说过，我们的赛车在打造中保留了灵活性，为了一路走来可以进行开发，”德国人对英国天空体育说道。

“这就是我们最后所完成的。从这个角度来说，这是整场的开发过程。你要记得的是在某个时期我们其他版本的赛车有各种海豚跳问题。我们说过某个时期‘我们需要改变，我们需要在这里做一点升级’。这就是最后我们做的。”

“我们一直很清楚，我们一直很透明，我们一直很公开。我们已经得到了批准，所以我们将按照我们的道路继续发展，争取在发车区提升排名。”

红牛暗示前顾问泄露数据

然而在国际汽联发表声明之后，红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科表示车队将采取行动，并且声称有“证据”表明阿斯顿·马丁通过红牛前雇员获得了RB18的相关资料。

“就目前的情况来看，抄袭并没有被禁止，"马尔科向德国天空体育表示。”但你也必须考虑到，我们有七个人被挖走了，我们的首席空气动力学家（丹·法罗斯）以不成比例的高价加入了阿斯顿·马丁。我们仍在核实一些事实。我们将仔细调查。有证据表明数据被下载了。”

法罗斯在结束了长时间的“花园假期”后，现已在阿斯顿·马丁走马上任。然而，马尔科质疑阿斯顿·马丁是否真的可能在设计概念上做到如此巧合，如果没有得到相关信息。

“丹·法罗斯之前放了花园假期。他脑子里有什么......这种方式无法被禁止。但是你能在没有文件的情况下复制，而且对我们的赛车进行如此详细的复制吗？”

与此同时，红牛发表了一份简短的声明，声称这起时间可能引起“严重的问题”。

"甲骨文红牛车队对国际汽联的声明十分关注。 虽然说得好听些是模仿，但任何设计的复制显然需要遵守国际汽联关于'反向工程'的规则。 然而如果发生了知识产权的转移，那么显然是违反规则的，而那将是一个严重的问题。"

Red Bull F1 team car detail Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images