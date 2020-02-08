红牛改变“理念”以避免赛季开局慢热

2019年与本田进行引擎合作的首个赛季结果鼓舞人心之后，红牛本赛季将目标投向了与梅赛德斯和法拉利共同争夺世界冠军。但红牛深谙要做到这一点，必须从本赛季的揭幕站开始处于一个足以冲击胜利的有利位置。

赛季初时常遭遇各种麻烦，也是以往红牛一直苦苦挣扎的难题。然而随着赛车的快速改进，车队总是能在赛季后段力挽狂澜。

红牛很清楚地意识到必须设法打响“第一炮”。因此车队选择了早于以往发布新车，并在首航试车和官方季前测试之前留出了整整一周的时间，以解决所有原始问题。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示，这一决定与稳定的规则、引擎和车手阵容相结合，意味着车队对于在新赛季开始时便占据有利位置更有信心。

“我认为近年来有一些因素变化，比如（去年）引擎供应商的转变或前翼的改变。” 霍纳在伦敦举行的红牛媒体发布会上表示:，“今年，我们也改变了我们的理念，更早地启动了今年的工作。”

“随着规则的稳定，很明显，RB16在很大程度上是RB15的升级和演变。重点工作是是解决它的一些弱点和加强它的长处。”

“我认为在这样的连续性下，车队非常渴望能与梅赛德斯势均力敌，并向他们发出挑战。因为正是在那些日子里，团队合作才是真正重要的：无论是创造世界纪录的进站，还是正确的策略实施，当然还有可靠性。”

同时霍纳承认，本田在动力方面取得的进步，使其团队可以将重心转为打造最好的底盘。

“我认为，对我们来说，能够发起挑战的最大因素是动力单元，”英国人表示，“去年，本田在引入每个版本的引擎时都干得很出色。”

“他们带来了更好的性能、更大的动力。我感到我们现在非常、非常接近梅赛德斯。因此，车队将把重心放在底盘上，力争打造出卓越的底盘。”

“我们知道我们有车手来完成这项工作。因此进入新赛季，我们感到比过去五年都更早做足了更充分的准备。”

不过同时霍纳也很清楚，梅赛德斯强劲的势头意味着这家德国汽车制造商仍是今年的夺冠热门。

“我们将利用去年学到的所有经验教训，向梅赛德斯和法拉利发起挑战。” 霍纳表示， “但也不要忘记他们是卫冕冠军，所以他们将作为夺冠大热门进入本赛季。”

“但我认为，随着各个领域、车手和技术人员的稳定，我们在去年下半年建立了势头。我认为我们处于一个非常有利的位置，可以在本赛季真正地与他们战斗。”

翻译/小飞侠