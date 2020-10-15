红牛承认霍肯伯格是2021年选择之一

据红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科透露，此前阿尔本的冠状病毒测试未有结果时，他和霍肯伯格曾谈论过替补泰国小将参赛的可能性。

最后，阿尔本的测试结果再次被证明为阴性。而巧合的是，第二天就在兰斯·斯特罗尔生病后，霍肯伯格接到了Racing Point的召唤。

马尔科在接受德国Sport1频道采访时表示：“我们在周五与霍肯伯格进行了交谈，因为阿尔本就和其他许多人一样，测试结果依旧未知。”

“结果或许会是阳性的。抵达德国后我就给霍肯伯格打了电话，因为我们的疑似病例是阿尔本。但谢天谢地，结果最终是阴性的。”

然而在艾菲尔大奖赛上，泰国人令人失望的表现，也让很多人对于其在红牛的长期未来产生了质疑。而霍肯伯格也因此作为车英国车队的候选人被“曝光”。

阿尔本在比赛第一圈便因轮胎锁死而冲出赛道，迫使他不得不提前更换轮胎。随后，他又因为与丹尼尔·科维亚特的事故而受到处罚，并最终因一块石头刺穿了赛车上的散热器而退赛。

红牛对于阿尔本的状态并未太过在意，并相信他有潜力像他们所期望的那样在表现上接近维斯塔潘。然而，马尔科承认车队需要阿尔本发挥出最佳状态。如果没有，那么车队显然会考虑尼科·霍肯伯格或是塞尔吉奥·佩雷兹。

“我们可以盘点一下目前市场上的自由车手，”马科表示，“那就是霍肯伯格和佩雷兹。但问题在于他们和马克斯的差距有多大？”

“我们和里卡多（丹尼尔）进行了对比，因此可以总结出车手们的水平。我认为没有人会比0.3秒更接近了。在理想的比赛中，阿尔本也能够创造接近马克斯的机会。他很年轻，但我们知道如果他不能承受压力，我们也无法接受只有一名干将争夺世界冠军。情况就是这样。

“事实上，如果你只有一辆赛车有竞争力，你是不可能争夺世界冠军的。但我们还没有到那一步。阿尔本在纽伯格林的表现令人满意。情况就是这样。”

虽然红牛此前坚决表示，他们更倾向于从自己的青训车手中提拔F1人选，但马尔科表示，现在的情况不同了。

虽然其日本年轻小将角田裕毅在F2中给人留下了深刻印象，但马科认为现在把他直接提拔到红牛还为时过早，所以他从AlphaTauri开始起步会更合适。

“到目前为止，我们总是从自己的青年队伍中招募车手。但是现在当中并没有合适的人选，”马科补充道。

“我们确实有一位速度很快的日本人，但这将是他的第一年。第一年让他进入像红牛这样的顶级车队可能会让他筋疲力尽。我们并没有此打算。所以我们不得不像其他车队一样，依靠经验丰富的车手。”

Nico Hulkenberg, Racing Point celebrates in Parc Ferme with Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Renault F1 Photo by: FIA Pool

马尔科表示红牛希望在11月的土耳其大奖赛对于其阵容做出决策，并强调当前主动权仍然掌握在阿尔本的手中。

“实际上，我们已经明确了三个席位，”在“暗示”角田裕毅有极大可能将加盟AlphaTauri搭档皮埃尔·加斯利后，马尔科表示： “我们希望最晚在11月中旬在伊斯坦布尔确定第四个席位。”

当被问及是什么因素将促成最终的决定时，马尔科表示：“这主要取决于阿尔本的表现。只要他的表现达标，那么我们将没有多余的驾驶舱。“

不过马尔科也对于霍肯伯格在纽博格林的表现给予了十足的肯定。正赛中，德国人在排位赛前未驾驶过赛车的情况下获得了第八的好成绩。

“我认为对车手来说，最糟糕的事情就是一上车就跑排位赛”他表示，“虽然考虑到通过之前的比赛，他熟悉Racing Point，但这情况对于他确实非常艰难。”

“他在比赛中逐渐提高，没有犯任何的错，驾驶赛车取得了一个压倒性的第八名。我们一直在关注时间，有时加斯利和科维亚特和他很接近。然后我看到他逐渐接近佩雷兹的时间。他的精彩表现让我敬佩。”

马尔科还透露红牛已经与霍肯伯格进行了几个月的定期接触，但并非仅仅为了一个比赛席位。

“譬如我们也正在和他沟通，希望他担任电视评论员和ServusTV的专家。毕竟我们拥有明年奥地利站的版权（与奥地利公共广播公司轮流）。这是我们的初步洽谈的内容。”

翻译/小飞侠

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