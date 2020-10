红牛承认霍肯伯格是2021年选择之一

据红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科透露,此前阿尔本的冠状病毒测试未有结果时,他和霍肯伯格曾谈论过替补泰国小将参赛的可能性。

最后,阿尔本的测试结果再次被证明为阴性。而巧合的是,第二天就在兰斯·斯特罗尔生病后,霍肯伯格接到了Racing Point的召唤。

马尔科在接受德国Sport1频道采访时表示:“我们在周五与霍肯伯格进行了交谈,因为阿尔本就和其他许多人一样,测试结果依旧未知。”

“结果或许会是阳性的。抵达德国后我就给霍肯伯格打了电话,因为我们的疑似病例是阿尔本。但谢天谢地,结果最终是阴性的。”

然而在艾菲尔大奖赛上,泰国人令人失望的表现,也让很多人对于其在红牛的长期未来产生了质疑。而霍肯伯格也因此作为车英国车队的候选人被“曝光”。

阿尔本在比赛第一圈便因轮胎锁死而冲出赛道,迫使他不得不提前更换轮胎。随后,他又因为与丹尼尔·科维亚特的事故而受到处罚,并最终因一块石头刺穿了赛车上的散热器而退赛。

红牛对于阿尔本的状态并未太过在意,并相信他有潜力像他们所期望的那样在表现上接近维斯塔潘。然而,马尔科承认车队需要阿尔本发挥出最佳状态。如果没有,那么车队显然会考虑尼科·霍肯伯格或是塞尔吉奥·佩雷兹。

“我们可以盘点一下目前市场上的自由车手,”马科表示,“那就是霍肯伯格和佩雷兹。但问题在于他们和马克斯的差距有多大?”

“我们和里卡多(丹尼尔)进行了对比,因此可以总结出车手们的水平。我认为没有人会比0.3秒更接近了。在理想的比赛中,阿尔本也能够创造接近马克斯的机会。他很年轻,但我们知道如果他不能承受压力,我们也无法接受只有一名干将争夺世界冠军。情况就是这样。

“事实上,如果你只有一辆赛车有竞争力,你是不可能争夺世界冠军的。但我们还没有到那一步。阿尔本在纽伯格林的表现令人满意。情况就是这样。”

虽然红牛此前坚决表示,他们更倾向于从自己的青训车手中提拔F1人选,但马尔科表示,现在的情况不同了。

虽然其日本年轻小将角田裕毅在F2中给人留下了深刻印象,但马科认为现在把他直接提拔到红牛还为时过早,所以他从AlphaTauri开始起步会更合适。

“到目前为止,我们总是从自己的青年队伍中招募车手。但是现在当中并没有合适的人选,”马科补充道。

“我们确实有一位速度很快的日本人,但这将是他的第一年。第一年让他进入像红牛这样的顶级车队可能会让他筋疲力尽。我们并没有此打算。所以我们不得不像其他车队一样,依靠经验丰富的车手。”

Nico Hulkenberg, Racing Point celebrates in Parc Ferme with Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Renault F1

Photo by: FIA Pool