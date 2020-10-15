Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
意大利大奖赛
04 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
托斯卡纳大奖赛
11 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
Russian GP
25 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
艾菲尔大奖赛
09 10月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
Tickets
27 11月
Next event in
42 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

红牛承认霍肯伯格是2021年选择之一

shares
comments
红牛承认霍肯伯格是2021年选择之一
By:
Co-author: Christian Nimmervoll

红牛车队透露，他们曾与尼科·霍肯伯格洽谈过在纽伯格林替补亚历山大·阿尔本出战事宜，并表示德国人或有机会成为其2021年的车手候选人之一。

据红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科透露，此前阿尔本的冠状病毒测试未有结果时，他和霍肯伯格曾谈论过替补泰国小将参赛的可能性。

最后，阿尔本的测试结果再次被证明为阴性。而巧合的是，第二天就在兰斯·斯特罗尔生病后，霍肯伯格接到了Racing Point的召唤。

马尔科在接受德国Sport1频道采访时表示：“我们在周五与霍肯伯格进行了交谈，因为阿尔本就和其他许多人一样，测试结果依旧未知。”

“结果或许会是阳性的。抵达德国后我就给霍肯伯格打了电话，因为我们的疑似病例是阿尔本。但谢天谢地，结果最终是阴性的。”

然而在艾菲尔大奖赛上，泰国人令人失望的表现，也让很多人对于其在红牛的长期未来产生了质疑。而霍肯伯格也因此作为车英国车队的候选人被“曝光”。

阿尔本在比赛第一圈便因轮胎锁死而冲出赛道，迫使他不得不提前更换轮胎。随后，他又因为与丹尼尔·科维亚特的事故而受到处罚，并最终因一块石头刺穿了赛车上的散热器而退赛。

红牛对于阿尔本的状态并未太过在意，并相信他有潜力像他们所期望的那样在表现上接近维斯塔潘。然而，马尔科承认车队需要阿尔本发挥出最佳状态。如果没有，那么车队显然会考虑尼科·霍肯伯格或是塞尔吉奥·佩雷兹。

“我们可以盘点一下目前市场上的自由车手，”马科表示，“那就是霍肯伯格和佩雷兹。但问题在于他们和马克斯的差距有多大？”

“我们和里卡多（丹尼尔）进行了对比，因此可以总结出车手们的水平。我认为没有人会比0.3秒更接近了。在理想的比赛中，阿尔本也能够创造接近马克斯的机会。他很年轻，但我们知道如果他不能承受压力，我们也无法接受只有一名干将争夺世界冠军。情况就是这样。

“事实上，如果你只有一辆赛车有竞争力，你是不可能争夺世界冠军的。但我们还没有到那一步。阿尔本在纽伯格林的表现令人满意。情况就是这样。”

虽然红牛此前坚决表示，他们更倾向于从自己的青训车手中提拔F1人选，但马尔科表示，现在的情况不同了。

虽然其日本年轻小将角田裕毅在F2中给人留下了深刻印象，但马科认为现在把他直接提拔到红牛还为时过早，所以他从AlphaTauri开始起步会更合适。

“到目前为止，我们总是从自己的青年队伍中招募车手。但是现在当中并没有合适的人选，”马科补充道。

“我们确实有一位速度很快的日本人，但这将是他的第一年。第一年让他进入像红牛这样的顶级车队可能会让他筋疲力尽。我们并没有此打算。所以我们不得不像其他车队一样，依靠经验丰富的车手。”

Nico Hulkenberg, Racing Point celebrates in Parc Ferme with Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Renault F1

Nico Hulkenberg, Racing Point celebrates in Parc Ferme with Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Renault F1

Photo by: FIA Pool

马尔科表示红牛希望在11月的土耳其大奖赛对于其阵容做出决策，并强调当前主动权仍然掌握在阿尔本的手中。

“实际上，我们已经明确了三个席位，”在“暗示”角田裕毅有极大可能将加盟AlphaTauri搭档皮埃尔·加斯利后，马尔科表示： “我们希望最晚在11月中旬在伊斯坦布尔确定第四个席位。”

当被问及是什么因素将促成最终的决定时，马尔科表示：“这主要取决于阿尔本的表现。只要他的表现达标，那么我们将没有多余的驾驶舱。“

不过马尔科也对于霍肯伯格在纽博格林的表现给予了十足的肯定。正赛中，德国人在排位赛前未驾驶过赛车的情况下获得了第八的好成绩。

“我认为对车手来说，最糟糕的事情就是一上车就跑排位赛”他表示，“虽然考虑到通过之前的比赛，他熟悉Racing Point，但这情况对于他确实非常艰难。”

“他在比赛中逐渐提高，没有犯任何的错，驾驶赛车取得了一个压倒性的第八名。我们一直在关注时间，有时加斯利和科维亚特和他很接近。然后我看到他逐渐接近佩雷兹的时间。他的精彩表现让我敬佩。”

马尔科还透露红牛已经与霍肯伯格进行了几个月的定期接触，但并非仅仅为了一个比赛席位。

“譬如我们也正在和他沟通，希望他担任电视评论员和ServusTV的专家。毕竟我们拥有明年奥地利站的版权（与奥地利公共广播公司轮流）。这是我们的初步洽谈的内容。”

翻译/小飞侠

Related video

雷诺：F1需要研究氢动力等未来引擎规格选择

Previous article

雷诺：F1需要研究氢动力等未来引擎规格选择
Load comments

About this article

Series Formula 1
车手 尼科 霍肯伯格
车队 红牛车队
Author Jonathan Noble

Trending Today

F1电竞中国冠军赛·职业联赛第四轮：袁一帆两度逆转，继续领跑积分榜
F1电竞全球系列赛中国冠军赛 F1电竞全球系列赛中国冠军赛 / 比赛报告

F1电竞中国冠军赛·职业联赛第四轮：袁一帆两度逆转，继续领跑积分榜

Latest news

红牛承认霍肯伯格是2021年选择之一
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

红牛承认霍肯伯格是2021年选择之一

雷诺：F1需要研究氢动力等未来引擎规格选择
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

雷诺：F1需要研究氢动力等未来引擎规格选择

法拉利：SF1000处于进步的“正确方向上”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

法拉利：SF1000处于进步的“正确方向上”

阿隆索完成2021年重返F1赛场前首次赛道驾驶
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

阿隆索完成2021年重返F1赛场前首次赛道驾驶

Trending

1
F1电竞全球系列赛中国冠军赛

F1电竞中国冠军赛·职业联赛第四轮：袁一帆两度逆转，继续领跑积分榜

Latest news

红牛承认霍肯伯格是2021年选择之一
Formula 1

红牛承认霍肯伯格是2021年选择之一

雷诺：F1需要研究氢动力等未来引擎规格选择
Formula 1

雷诺：F1需要研究氢动力等未来引擎规格选择

法拉利：SF1000处于进步的“正确方向上”
Formula 1

法拉利：SF1000处于进步的“正确方向上”

阿隆索完成2021年重返F1赛场前首次赛道驾驶
Formula 1

阿隆索完成2021年重返F1赛场前首次赛道驾驶

雷诺官方宣布阿隆索今天在巴塞罗那测试
Formula 1

雷诺官方宣布阿隆索今天在巴塞罗那测试

Latest videos

《大奖赛大纪事》：莱科宁刷新F1大奖赛发车次数纪录 05:30
Formula 1

《大奖赛大纪事》：莱科宁刷新F1大奖赛发车次数纪录

《大奖赛大纪事》：本田在F1的兴衰史 06:09
Formula 1

《大奖赛大纪事》：本田在F1的兴衰史

《大奖赛大纪事》：盘点F1在纽伯格林的故事 06:29
Formula 1

《大奖赛大纪事》：盘点F1在纽伯格林的故事

《大奖赛大纪事》：托斯卡纳大奖赛精彩图片 03:36
Formula 1

《大奖赛大纪事》：托斯卡纳大奖赛精彩图片

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光 03:54
Formula 1

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权