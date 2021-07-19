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Formula 1 / British GP 新闻

红牛或将要求国际汽联进一步处罚汉密尔顿

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红牛车队表示，车队或针对英国大奖赛上刘易斯·汉密尔顿导致其车手马克斯·维斯塔潘撞车的行为要求国际汽联采取进一步处罚。

红牛或将要求国际汽联进一步处罚汉密尔顿

英国大奖赛首圈，汉密尔顿和维斯塔潘便展开了激烈缠斗，俩人一度交替位置。在来到Copse弯角的时候，梅赛德斯赛车潜入内线，但就在进入弯心中的时候，与维斯塔潘的赛车发生了接触，红牛赛车立即失控打转后冲出赛道，而且右后轮因为碰撞而从车轴上脱落，然后重重地撞上轮胎墙。

国际汽联最终裁定汉密尔顿对事故承担主要责任，并对其判处了加罚10秒的处罚。但最终，这一判罚并未对梅赛德斯车手拿下比赛胜利有所影响。

红牛车队顾问赫尔穆特·马尔科博士认为，常规的惩罚不足以惩戒汉密尔顿的所作所为，并建议国际汽联甚至应当考虑禁赛的判罚。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳也在赛后表示，尽管未必握有胜算，但车队将评估是否对此事采取进一步的申诉。“我们拥有这项权利，但我认为不幸的是结果……赛会干事的判罚决定很坚决，”霍纳表示。

但根据国际汽联的规定，红牛要求官方采取进一步行动的渠道非常有限。由于比赛期间对于汉密尔顿的10秒罚时不允许进行上诉，红牛也无从“推翻”这一判罚。

理论上，英国车队还需要找到更多与这起事故有关的新证据以证明他们的“抱怨”有理有据，并以此要求国际汽联进一步彻查此事。

霍纳表示，维斯塔潘在经历了自己职业生涯中最严重的一起撞车后“伤痕累累”。

 “他已经通过了所有的预防性检查，”英国人表示，“他一直保持清醒，但遭遇了重创，浑身伤痕累累。这是他职业生涯中最严重的一起事故，他承受了51个G的冲击力，所以我很感激结果没有比那更糟。他得以从车里逃出来然后撤离，因为那是一场相当、相当严重的事故。”

翻译/小飞侠

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