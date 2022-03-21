红牛：巴林残酷的双车未完赛是“最可怕的噩梦”

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维斯塔潘原本看起来将铁定在获得本场比赛胜利的法拉利车手查尔斯·莱克勒克之后名列第二，而塞尔吉奥·佩雷兹则在和梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿的争斗中保持着自己的第四名。

不过还剩两圈时，维斯塔潘在他认为赛车遭遇了电池问题后，戏剧性地慢了下来并最终慢速驶回了维修区。而最后一圈时，佩雷兹也遭遇不幸事件，他的赛车引擎在1号弯出了故障，导致后轴锁死后墨西哥人的赛车发生打转。

这让红牛失去了30个积分，也使得法拉利实现了包揽前二名，并让死敌梅赛德斯凭借汉密尔顿和乔治·拉塞尔的第三四名获得了比预想中多的积分。

霍纳承认在比赛结束阶段两辆赛车双双退赛是“残酷的”，并将之称为车队“最可怕的噩梦”。

“我不记得上一次我们发生这种情况是在什么时候，不过这显然是最可怕的噩梦，”霍纳说，“大家都非常失望，不仅是马克斯失去了领奖台，Checo也在最后一圈失去了领奖台。”

和Sky电视台交流时，他补充道：“这场比赛对我们而言有一个残酷的结局，。本来我们可以收获大量积分，突然间就在最后几圈蒸发了。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

红牛怀疑维斯塔潘和佩雷兹遭遇了类似的燃料泵故障，意思是本田内燃机无法汲取到赛车里剩余的燃油。

“我们需要把车弄回来，把燃料系统拆开，研究明白，因为我们知道燃油是有的。这非常令人沮丧，”霍纳补充说，“我们需要解决这个问题，下个周末卷土重来。”

除去这个令人心碎的结局，霍纳表示红牛在巴林的表现给了他不少鼓励，为赛季余下的比赛奠定了良好基础。

“我觉得对我们来说好的方面是我们的赛车非常具有竞争力，我想我们今天在速度上不如夏尔，不过马克斯和查尔斯之间展开了一些精彩的对抗，”他说。“我们在比赛的不同阶段努力争取胜利。这个赛季相当长，有足足23场比赛，我们会克服这个困难，全神贯注投入下一场。”