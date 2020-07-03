红牛就DAS合法性正式向国际汽联递交投诉

自从梅赛德斯为W11赛车开发的DAS在巴塞罗那被发现之后，该系统的合法性就受到了质疑。该装置地通过方向盘前推和后拉来调节前轮的前束脚，以此帮助车手在直道上更好地控制赛车。

事发不久后，国际汽联就澄清了梅赛德斯可以在2020年继续使用DS，但同时也完善了规则中相关的“灰色地带”，禁止其在2021年继续使用。

当时调整后的《技术规则》在第10.5条例写道：“根据相联悬挂部件内侧附件的位置保持固定不变，转动车轮的重新对准必须唯一地由单个方向盘的旋转功能的单一功能完成。”

这种规则的解读意味着DAS及类似系统将不能继续使用。但是，这个决定显然没有令红牛感到满意。

由于原来的澳大利亚揭幕战在周五进行之前，因为墨尔本的围场里出现新冠病毒感染者而被紧急叫停，之后F1陷入停摆，DAS的问题也被搁置。

随着本赛季在红牛环——红牛主场——重新启动，并且梅赛德斯在周五练习里已经用到了DAS，奥地利车队在第二节练习之后发起了正式的抗议。

根据赛会干事发出的通知，红牛投诉其竞争对手违反了《技术规则》第3.8条和第10.2.3条。

其中，第3.8条与空气动力学效果有关，提到“任何对赛车空气动力学性能有影响的特定部分必须遵守与车身相关的规则”而且“必须完全地固定在赛车的整个弹簧上”。

而第10.2.3则写道“当赛车在移动中，不得对悬挂系统进行任何调整。”