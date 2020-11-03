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红牛对阿尔本在伊莫拉失误“极其失望“

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红牛对阿尔本在伊莫拉失误“极其失望“
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红牛领队克里斯蒂安·霍纳承认亚历山大·阿尔本在伊莫拉没能拿到积分，让车队感到“极其失望”。

马克斯·维斯塔潘在上周日比赛进入后三分之一阶段时，因疑似轧到碎片后爆胎退赛，丢掉了眼看到手的第二名。

在安全车时段过后，阿尔本面对用软胎强势来袭的塞尔吉奥·佩雷兹，不但失去了位置，而且在出弯时失控打转，从而落到了最后一名。

今年代表红牛出战整个赛季的泰国车手，正身处2021年席位不保的危机中。红牛高层承认正在进行多种考虑，不排除用车手市场上体系之外、更有经验的车手在下赛季与维斯塔潘搭档，从而向世界冠军发起冲击。

“这对阿莱克斯是困难的时刻，”霍纳在赛后接受Sky Sports F1采访时说。“他在比赛里与查尔斯（莱克勒克）和丹尼尔作战。在重新开始的时候，与佩雷兹对抗，后者换上了新轮胎，他在第二个减速弯里失去了控制。”

“没有拿到积分，对他和车队都极其失望。我们显然试着与他配合好，从现在到土耳其，帮助他重整旗鼓。”

阿尔本是维斯塔潘与乔治·拉塞尔引发的安全车时期没有换胎的车手之一，当时他跟随在里卡多身后，而澳大利亚人最终站上了领奖台。泰国人认为如果他也更换了软胎，那么有机会进入前三名。

“我不知道是发生了接触还是轮胎太冷，又同时损失了下压力，”他说道。一切发生得那么快。显然对后面那些用软胎的赛车，所以是头一辆车，要阻止他们总是很难。“

“事后来看，我们可能本来应该做得不同，显然应该进站。这是因素之一。我们原本可能轻松地拿到领奖台，但同时……这不是我们想要的结果。”

红牛考虑的其他车手包括即将离开Racing Point的佩雷兹和三次替补参赛时均有出色表现的尼科·霍肯伯格。

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车手 亚历山大 阿尔本
Author Frankie Mao

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