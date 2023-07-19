红牛对手认为F1预算帽制约了追赶步伐

在本周末红牛对保持连胜志在必得时，与其最接近的竞争对手仍然承认，他们落后于这支来自米尔顿·凯恩斯的车队。

虽然梅赛德斯和法拉利推出的大升级都取得了令人鼓舞的进展，但由于预算，大规模改进赛车的希望受到了限制。两支车队都认为，如果开支不受限制，他们就能更彻底的升级赛车，从而抗衡红牛车队。

当被问及2023年的开发受到了多大限制时，法拉利领队弗雷德里克·瓦瑟尔表示："最大的原因是预算帽，我们没办法像几年前那样直接研发新赛车了。所以我们得根据情况进行调整，在这种情况下，我认为我们已经进步很大了。”

"而且你还要考虑到，现在的规定比以前严格得多，要想在赛季中进行大升级相当困难。但我们和大家一样在努力纠正方向，为明年的赛车努力。”

Lando Norris, McLaren, 2nd position, the Red Bull trophy delegate, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

梅赛德斯车队老板托托·沃尔夫补充："我同意弗雷德的观点。预算帽现在是一个实打实的制约因素。我们没办法直接造B版车了。”

"刘易斯（汉密尔顿）和乔治（拉塞尔）已经明确表示了他们对改进赛车的意见，但只是没法做到，因为我们缺乏资金空间。所以我们非常希望能在明年做出改变。”

虽然本赛季升级有限，但由于预算帽上限将重新设定，2024 年会有更大改进空间。不过，虽然沃尔夫公开表示明年的赛车将会进行更根本性调整，但是他也表示，车队并不想完全放弃本赛季的所有努力。

"很多年前，当我问尼基（劳达），准备把注意力放在哪：今年夺冠还是明年夺冠？他会说两年都要关注。”沃尔夫解释说。

"所以我认为继续开发今年的赛车可以帮助我们理解。同时，明年赛车的布局不同，也不能浪费资源。所以，这就是平衡。但我猜许多车队已经为明年的研发投入了相当大的精力。“

翻译/Chloe