红牛：对手们的指手画脚证明我们干得没错

与去年相比,RB16B赛车和引擎组合有了显著的实力提升。这使得红牛成为了梅赛德斯夺冠路上的劲敌,让来自德国的车队正面临着自涡轮混合动力时代开始以来最大的威胁。

然而对于这家能量饮料巨头来说,事情并非一帆风顺。因为它发现一连串的政治事件和国际汽联技术指令都把“矛头”指向了自己。

有时候,红牛遭受持续的攻击被认为情有可原。但对霍纳来说,这恰恰证明了英国车队的所作所为正在“激怒”对手。

“他们在这方面投入了大量的精力,超乎你的想象,”霍纳在接受Motorsport.com的采访时,谈及了他对梅赛德斯激烈游说的看法。“这是一个明确的战略。但我认为,这才表明他们把我们视为威胁。当人们开始指手画脚时,我认为这说明你所做的是正确的。”

无论是霍纳在围场中的处事,还是赛道上二者的较量,红牛和梅赛德斯之间的关系都异常剑拔弩张。

本赛季迄今为止,红牛取得了六场胜利,梅赛德斯则拿下四场,争冠的天秤来回倾斜。虽然红牛在银石和匈牙利拥有获胜实力的战车,但是因为发生事故而付出了惨痛的代价,以至于德国制造商目前暂时领跑积分榜。

梅赛德斯与红牛这两支豪门车队在2021赛季表现的起伏,有多少是由于梅赛德斯被新的空气动力学规则所束缚,有多少是由于红牛取得了真正的进步,很难准确判断。

不过很明显,在经历了RB16始终未能找到理想状态的2020赛季后,红牛实力提升明显。霍纳认为,这一进步是多种因素共同作用的结果。

事实上,在2020赛季结束前,红牛已经解决了数据关联性问题,这意味着他们在进入冬季时无需为了查明问题而头疼。此外,由于F1发布了延用底盘的强制规定,红牛更是满怀信心地进入了冬季测试。

“很明显,我们受益于延用组件所带来的一定程度的连续性,”霍纳表示,“我认为,随着数据关联性得以对上,我们了解我们的问题所在,并能够解决这些问题。我认为,这是关键因素,尤其对今年的头六个月来说是如此。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after the crash

同时今年新的空气动力学规则也发挥了一部分作用。因为它们对于梅赛德斯和阿斯顿·马丁等低斜率底板设计赛车的阻力要高于高斜率赛车。但这点也并非既定不变的事实。霍纳表示,“我们实际上担心这些新规则会对高斜率赛车产生很大影响,”

此外,另一点原因在于已经决定将退出F1的本田,将原本打算在2022年引入的更强劲、更卓越的动力元件提前至今年投入使用。

“这是多种因素的结合:我们设法理解了我们的一些问题,设法解决了很多问题,并做了更全面完善的组合,”他补充道。“我认为,再加上本田呕心沥血地将为2022年打造的引擎提前至今年——他们在F1的最后一个赛季使用,这使得一切利好的因素都汇聚在一起。”

而本田的情况也相当耐人寻味,因为从红牛和梅赛德斯之间的孱弱差距来看,倘若日本制造商没有升级引擎,局面可能会截然不同。

当被问及本赛季本田专程为红牛提供引擎,而非依赖于其2020年引擎,对竞争格局产生多大的影响时,霍纳表示:“我认为从套件的角度来看,从能源利用率,以及获胜比例来说,我认为他们干得很出色。如果说有什么不同的话,那就是我认为梅赛德斯今年的这一比例略有下降。

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with the winning Constructors and Drivers trophies

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images