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Formula 1 / 突发新闻

红牛宣布阿尔本2020年留守

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红牛宣布阿尔本2020年留守
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2019年11月12日 上午10:59

红牛车队确认将在2020赛季保留马克斯·维斯塔潘与亚历山大·阿尔本的组合。

阿尔本原本在今年代表红牛二队首次参加F1，并且在夏休期前的比赛中发挥出色。当奥地利公司认为皮埃尔·加斯利被提拔到“一队”后的表现没有达到预期标准，做出了在下半赛季对换阿尔本与加斯利的决定。

从比利时大奖赛开始，阿尔本在驾驶红牛赛车的比赛中延续了良好的表现，在七场比赛里拿到68分，并以84分跃居年度积分榜第六。而且在此期间，这位泰国新秀的得分超过了维斯塔潘的54分。

“明年能够再次搭档马克斯让我真的非常兴奋，我知道我能获得这个积分是有多么幸运，”阿尔本表示，“我十分感谢红牛对我的信任以及对我加入车队以来取得成绩的信心。而且对于他们来说，明年留下我是一件大事情。”

“今年对我是难以置信的一年，赛季中期得到红牛的召唤更是一大步。现在，我会好好运用今年吸收的知识和经验，在2020年争取名列前茅。”
虽然阿尔本在升入红牛之后也有遭遇过几次撞车，但是他始终保持着前六名完赛的稳定性，包括在斯帕首个周末驾驶红牛赛车，就从第17名追到第五，之后又在俄罗斯从最后一位发车的情况下，以第五名完赛。
红牛领队克里斯蒂安·霍纳认为这样的成绩已经足够“说话”，而且指出他的“稳定性”、“契而不舍的精神”和“完强的决心”为他赢得了下赛季红牛合手的席位。
与此同时，红牛二队也宣布了下赛季继续采用加斯利与科维亚特这对组合。这意味着2020年的比赛席位只剩下威廉姆斯的一个空缺。
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