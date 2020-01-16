红牛定下2020年目标：多于五场胜利

2019年红牛与本田合作后的第一个赛季，虽然依然名列年度第三，但是随着本田引擎的进步，意味着双方的合作存在巨大的潜力，尤其是马克斯·维斯塔潘拿下了三场胜利后。

去年年初，作为红牛公司赛车项目总负责人的马尔科曾表示赛季目标是赢下五场。尽管最终车队只在主场奥地利、德国、巴西登上最高领奖台，但是在摩纳哥、匈牙利以及维斯塔潘被剥夺杆位的墨西哥，其与胜利十分接近。

今年将是红牛与本田联手后的第二个赛季。在接受Motorsport.com独家采访时，马尔科谈到了本赛季的目标：“我期待至少五场胜利。”

当初决定与雷诺分手，从而选择本田，红牛希望告别客户车队的身份，从日本制造商的合作得到厂商车队般的支持。事实证明，奥地利公司选择本田是成功的。

然而，从整个2019赛季的过程来看，奥地利车队开局慢热，但通过季中研发的追赶，其战斗力最强的时期出现在夏休期前和赛季结束前。特别是上半赛季的末期，红牛在竞争力上——至少一定程度上——赶超了法拉利，但是意大利车队在夏休期后突然爆发，曾取得六连杆。不过，从墨西哥、巴西到阿布扎比，红牛再次强势反弹。

因此，马尔科表示2020年的红牛赛车必须在赛季一开始就立即进入战斗状态，而且因为本田的进步而不再有借口。

“我们想争夺锦标赛冠军，要实现这个目标，我们知道我们必须从赛季一开始——从第一场比赛开始——就在底盘方面有竞争力，”奥地利人说，“本田已经为新赛季继续进步打下了很好的基础。到目前为止（本田承诺的进步）都实现了，我们认为今年也会前进。换言之，这意味着我们不再有借口。”

另一个红牛在2019年遇到的阻碍，就是上半赛季里更多的是靠维斯塔潘一人抢分，而被提拔上位的皮埃尔·加斯利不仅表现挣扎，而且承受了巨大的心理压力。奥地利公司在夏休期决定下半赛季更换阵容，让加斯利与效力红牛二队的新秀亚历山大·阿尔本对调。

虽然这次调整引起了争议，但是就结果来看，阿尔本在上调“一队”后发挥稳定，连续积分前六名，而且原本有机会在圣保罗登上领奖台，直到被六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿撞上。另一边，加斯利触底反弹，在同一个周末获得了第二名。

新赛季，红牛让阿尔本继续与维斯塔潘搭档，以此保持稳定。不过，马尔科也提到车队必须打造出一套“绝对完整的、强大的整体”，才能真正挑战“六冠王”梅赛德斯。

2020赛季是现行F1规则周期的最后一个赛季，同时由于倍耐力引入新配方轮胎的计划被车队一致投票驳回，新赛季将继续使用2019版本的轮胎。鉴于上赛季结束时良好的趋势，马尔科相信红牛有机会在今年争夺世界冠军。

当被追问红牛在新赛季能拿下几场胜利时，马尔科没有说出具体数字，但是表示“我认为必须多于五场”。

Related video