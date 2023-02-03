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红牛发布RB19赛车涂装

红牛在踏上2023赛季卫冕征程之前，在美国纽约发布新赛车RB19的涂装，并且在发布会上确认将在2026年与福特合作。

红牛发布RB19赛车涂装
载入语音播放

红牛选择在冠名赞助商甲骨文的“主场”纽约举行今年的新车发布仪式，使用展示车发布了与2022年相似的涂装主题。因此，RB19的真实面目应该将在巴林测试开始时才会正式揭晓。

去年，马克斯·维斯塔潘以破纪录的单赛季15场胜利赢得个人第二个世界冠军头衔。而在荷兰人与塞尔吉奥·佩雷兹的合作之下——墨西哥人赢得两场胜利——奥地利车队作为制造商年度冠军凯旋而归，自2013年之后第一次成为双料年度冠军。

不过，由于红牛被裁定2021年违反了“预算帽”规则，将在新赛季面临严峻挑战，因为除了700万美元罚款之外，其空气动力学测试时间将减少10%。而作为卫冕冠军，其风洞时间本来就将少于竞争对手法拉利和梅赛德斯。

今天的发布会之前，福特公司刚刚宣布将在2026年重返F1。就在RB19涂装发布后不久，这家美国制造商CEO吉姆·法利亲临现场，宣布将在下一个引擎规则周期开始后与红牛开展合作。

而在2026年之前，奥地利车队将继续使用其从本田购得知识产权的动力单元。

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