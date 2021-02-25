红牛发布RB16B赛车
By: Frankie Mao
红牛F1车队成为2021赛季开始前第四支发布新赛车的车队，为以2020赛车为基础进化的RB16B赛车揭幕。
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去年红牛由马克斯·维斯塔潘赢得两场胜利，车队目标在与本田合作期间的最后一个赛季里向卫冕冠军梅赛德斯发起挑战，冲击世界冠军。
新赛季，红牛更换了车手阵容。去年在萨基尔大奖赛里获得F1生涯首胜的墨西哥车手塞尔吉奥·佩雷兹，替换了表现不尽如人意的亚历山大·阿尔本，将在2021赛季与维斯塔潘联袂出战。
随着本田做出2021年后关闭F1项目的决定，RB16B也成为红牛与之合作项目的最后一款赛车。日前，奥地利公司确定已经收购日本制造商的动力单元知识产权，将从2022年起自主进行维护和开发。
Red bull Racing RB16B
Photo by: Red Bull Racing
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