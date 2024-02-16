红牛发布第20款F1赛车RB20，类梅赛德斯设计令人吃惊

红牛是今年最后一支发布新赛车的车队，而2024年是这支奥地利车队加入F1以来的第二十个赛季。

车队领队克里斯蒂安·霍纳在米尔顿·凯恩斯工厂里举行的发布会上表示，“很明显，这是去年赛车的进化版，也是我们的第20版赛车。没人会坐以待毙，这不会保守，你可以看到它们在某些方面相当激进，而且仍在不断突破极限。我很清楚我们的对手仍在不断努力，我已经看到了几辆已经发布的赛车，它们的主题与我们去年推出的赛车相似。你可以看到，所有幕后人员都非常努力，（RB20）赛车车上的一些细节绝对精致。”

早在周二，RB20在银石首航时被拍下了谍照，当时就引发了很多讨论。而本周四正式亮相的赛车带有长条形的散热凹槽，从光环后方一直沿着引擎盖向后延伸。这种设计与梅赛德斯在2023年的W14赛车上采用的构造十分类似，甚至德国车队放弃“零侧箱”而改用红牛式的下洗式方案之后也是如此。

而且，这并非RB20与梅赛德斯赛车唯一相像的地方。与去年占据统治力的RB19相比，新车看起来还采用了垂直的侧箱散热器进气口，并且侧箱的下凹程度更大——与梅赛德斯首款“零侧箱”的 W13赛车上的元素类似。

尽管如此，RB20进一步保留了下洗式侧箱方案，而车鼻和其他鼻翼部分与上赛季末RB19使用的套件相似。2022年地面效应规则实施以来，复杂的文丘里通道底板成为赛车性能的关键，而发布会上展示的红牛新车却在底板方面明显更大、更简单。

至少过去五年里，梅赛德斯和红牛成为赛道上最大的竞争对手，奥地利车队正是在2022年新规则启用后终结了德国制造商长达八年的统治。从2024年新车发布情况来看，多辆赛车在设计上趋同与红牛去年的世界冠军赛车，然而卫冕冠军却借鉴了被主要对手放弃的思路，无疑耐人寻味。

Red Bull Racing RB20 Photo by: Red Bull Content Pool

不过，红牛领队克里斯蒂安·霍纳声称这么做纯粹为了提升新赛车的性能，并非挑衅对手。“这不是战术性的，而是基于性能以及我们通过模拟工具看到的情况。显然，这辆赛车在某些方面与去年有明显不同。只有秒表才能证明这一点，但在虚拟世界中，如果我们不觉得这样的设计更好，我们就不会采用它。”

新科三届世界冠军马克斯·维斯塔潘不认为红牛的赛车采用的是梅赛德斯式的解决方案。“我仍然认为这是红牛的风格。 但我知道你的意思！”

此前红牛首席技术官阿德里安·纽维在红牛官方博客节目里称RB20是2022年赛车的“第三次进化”，尽管他承认不知道这次的改进是否仍然能发挥作用。

霍纳补充道：“我认为这辆赛车也有很大的创新，毫无疑问，在接下来的几周里，这些创新将受到严格的审查。我认为车队的创造力一直很强。你可以从他们提出的一些解决方案中看到这一点。所以，这不是保守的演变。有一些很优秀的创新。”

不过，也有猜测认为所有这些，包括类似梅赛德斯元素的设计，都是红牛为了暂时隐藏其重要空气动力学设计的举措，犹如去年阿尔法·罗密欧发布赛车照片时用了非常复杂的假底板，但真车上并没有采用。RB20将在下周的巴林季前测试投入使用，并且迎接3月2日揭幕的2024新赛季。

Red Bull Racing RB20 Photo by: Red Bull Content Pool

2023年红牛赢得了除了新加坡大奖赛之外其余所有比赛的胜利，再次实现了连续二年包揽双料世界冠军，而且车队历史上第一次获得车手年度前二名。过去十九年里，这支车队从“饮料队”演变为F1的冠军之师，已经取得了13个总冠军头衔。今年车队依然由维斯塔潘与塞尔吉奥·佩雷兹搭档比赛。

而近期备受关注的霍纳听证会，红牛公司方面暂时没有透露进展。在此期间，英国人的工作没有受到任何影响，照旧履行车队领队和CEO的职责。对此，尽管霍纳承认对车队2024赛季的备战工作是“分心”，但车队“非常团结”并且“一切照旧”。

“我们全神贯注地投入比赛。期待下周去到巴林看RB20赛车的表现。大家的注意力都集中在赛车上。在这一点上，我们非常团结一致，”他说到。“很显然，我的重点是马上到来的赛季。一切照旧。很显然，有一项调查，而我正全力配合。但在我们准备新赛季的同时，这些都是在后台进行。”