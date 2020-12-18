红牛：佩雷兹的表现“不可能”被忽略

奥地利车队在本周五对2021年马克斯·维斯塔潘队友的人选做出决断，选择与Racing Point车队合约提前被终止的大奖赛获胜者佩雷兹，取代本赛季表现平平的亚历山大·阿尔本。

虽然墨西哥人因为感染新冠病毒而缺席了两场比赛，但是其他15场比赛中，他收获了F1生涯第一场胜利和一次第二名入账。并且，除了在巴林第一场和阿布扎比因引擎故障退赛，他在其他比赛里都拿到积分，并最终以125分获得度第四名——职业生涯最高的排名——打下基础。

相比之下，阿尔本虽然两度站上领奖台，但是仅仅以105分名列第七。而红牛的车队积分甚至比第七次赢得车手世界冠军的刘易斯·汉密尔顿少接近30分。这对于誓言在2021年与梅赛德斯争夺制造商锦标的奥地利车队来说，显然并不满意。

去年夏休期就被舍弃的皮埃尔·加斯利虽然也在今年取得令人震惊的胜利，但确定留在AlphaTauri。这使得红牛在储备车手中没有合适人选的情况下，决定招揽体系体系之外的佩雷兹。

“正是如此。青年车手项目中没有候选者。所以我们决定自2007年之后第一次从外面找人，”霍纳在车队宣布关于佩雷兹的决定后接受采访时表示。“塞尔吉奥今年的表现不可能被忽略。我认为他完成了一个优秀的赛季。他真的给人留下深刻印象，特别是下半赛季，这是他应得的席位。”

“我认为我们想派出我们可以组成的最强的车队，去与梅赛德斯战斗。你需要两辆赛车一起出击。我认为塞尔吉奥拥有必要的经验，也能为车队带来充分的知识，我认为他会在明年成为马克斯的好队友。”

阿尔本在去年夏休期后替换了加斯利。在代表红牛出战了29场比赛后，他就匆匆告别下赛季的赛道。不过，泰国人将继续留在红牛担任替补角色并驾驶模拟器。

“显然这是个相当难的决定，我们所有人都想看到阿莱克斯成功，”霍纳表示。最终，我们说过要给阿莱克斯这个赛季，不在赛季结束得到完整的数据之前做决定。我们的确这么做的。”

“当你查看数据，你看到两位车手的比例，这个决定显然很大程度上是受此驱使。没可能忽略塞尔吉奥今年在Racing Point的表现，特别是在下半赛季。

“非常非常困难的决定，而且因为阿莱克斯是那么友善的小伙子而更难。他仍是2021年车队重要的一部分，会专注于2022年研发工作。当然他会非常专心在自己身上，争取成为2022年回归的有力人选。”