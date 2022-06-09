红牛：佩雷兹与维斯塔潘一样适应RB18

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上个赛季，佩雷兹取代亚历山大·阿尔本成为了红牛的一员，并在最初用了些许时间来适应主要由车队头号车手维斯塔潘参与开发的2021款赛车。 在维斯塔潘赢得世界冠军的同时，他赢得了一场胜利和五个领奖台，并成功说服红牛与其续约至2022年。

随着全新的RB18的推出，两位红牛车手开始处于平等的竞争环境。虽然荷兰人已经摸清了经验丰富的队友的“底细”，但佩雷兹在最近的比赛中找到了自己的最佳状态，并在排位赛战胜冠军队友后赢得了摩纳哥大奖赛的胜利。

本赛季的首场胜利令他在7场比赛后以110分的成绩升至车手积分榜的第三位，远远超过了2021年全年成绩的一半。其实在摩纳哥夺冠之前，红牛车队已经对佩雷兹的出色表现印象深刻，并早早与之签署了一份续约至2024赛季末的两年期新合同。

当被问及两名车手之间的区别时，红牛总工程师保罗·莫纳汉表示，2022年的赛车相比去年的更适合佩雷兹。

“Checo今年驾驶得非常出色，他确实发现赛车并不总是符合他的喜好，但这款车是他可以驾驭的，” 莫纳汉解释道。“我觉得很有趣的是，马克斯……他能驾驭赛车。天哪，他真的可以。喜欢和不喜欢，这会造成你看到队友之间典型的表现高低落差。”

“我认为去年的赛车，不要忘记那时我们即将终结一套不断演变的规则，并且我们与马克斯共同经历了演变。然后Checo加入了，成为了马克斯队友。我们不能要求更好的事了，不是吗?”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

同时莫纳汉表示，如今佩雷兹在大奖赛周末至少和维斯塔潘速度相当，但荷兰人总能在排位赛的最后阶段发挥最佳水平并占据上风。

“我不会说这是一辆特别难驾驭的赛车，也不会说这是一辆很容易的赛车。目前表现起伏的原因是，Checo非常适应，也非常喜欢它。”

“马克斯是否也会同样地得心应手？是的，他可能会在周末深入以后做到。他会在比赛获胜或失败后抱怨吗？抱怨是个错误的词，他会有他一贯的建设性的批评吗？是的，当然会。我想我们应该对他们俩都有所期待。”

“我不知道他们中的一个是否会比另一个更加适应。我认为马克斯的驾驶能力是我见过的最出色的。结果如何我们将在年底拭目以待。”

翻译/小飞侠