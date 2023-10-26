红牛：佩雷兹不需要依靠第二名来保住F1席位

作为马克斯·维斯塔潘的队友，佩雷兹在整个2023赛季遇到了不少困难。阿塞拜疆大奖赛以来，他驾驶着统治性的RB19赛车却未能赢得任何一场比赛。他的挣扎时不时滋生怀疑，红牛可能会想方设法终止他的2024 年合同并安排继任者。

有暗示红牛的态度可能由佩雷兹是否能在F1积分榜上获得仅次于维斯塔潘的亚军决定，进一步加剧了外界的猜测。但霍纳坚称事实并非如此，而且表示虽然红牛希望佩雷兹获得亚军，但无论发生什么，他明年的席位都是有保障的。

"没有这样的先决条件，”当被问及佩雷兹的未来是否取决于亚军时，霍纳说。"我们从未在锦标赛中同时获得第一二名。我们与马克（韦伯）和塞巴斯蒂安（维特尔）一起时获得过几次第一三名，去年马克斯和Checo也是。因此，有这样一辆车，要是我们能获得第一二名就太棒了。”

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

"但是，我们并没有事先要求Checo必须获得第二名，否则明年就不能驾驶这辆赛车。我们从未讨论过此事。"

霍纳表示，红牛最希望看到的就是佩雷兹恢复到赛季初的状态。在赛季早期阶段，他还在与维斯塔潘争夺冠军。

"我们了解Checo，"他说，"拿Checo今年上半赛季的表现来说：在巴林，他与马克斯非常非常接近。在沙特，他们两人的比赛很精彩，互相激烈竞争，差距非常微妙 ”

"他在阿塞拜疆赢得了冲刺赛和正赛，我们清楚他有这样的能力。 我想需要的只是让他找回那种心态，让他充分发挥能力，重新达到那种水平。”

虽然霍纳表示，佩雷兹毫无疑问将在2024年继续为红牛效力，但对于那之后的事情，车队很轻松。

“我们当然不缺少选择，”他对2025年的车手决定做出解释。“当然，我们有足够的时间去观察和评估，但这涉及到很多因素。”

然而，当被问及红牛是否担心找不到愿意驾驶相同赛车与维斯塔潘竞争的人时，霍纳明确表示那不是问题。

"要想击败马克斯，就必须用某种方式击败他。我想很多车手都想在2025年为红牛效力，我们当然不缺选择。"

翻译/Chloe