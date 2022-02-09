红牛以小改款展示车发布RB18涂装

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继上周五哈斯车队公布了新赛车VF-22的效果图之后，红牛成为第二支发布新赛车的车队，以视频发布会的形式展示了今年的RB18赛车。

不过，尽管这辆赛车以包括新冠名商甲骨文在内的全新涂装亮相，整体面貌看似与去年七月F1官方发布、根据2022年规则打造的模型车别无二致，除了鼻锥和尾翼稍有不同。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示“等我们去到第一场比赛时，RB18不会看起来是今天这个样子“。可见，奥地利车队不想过早地暴露新赛车的车身细节。

维斯塔潘在2021年赢得车手世界冠军，帮助红牛自2013年后第一次夺得锦标赛桂冠，尽管在制造商年度冠军的争夺中输给了梅赛德斯。新赛季里，荷兰人将使用专属于卫冕冠军的1号车号。他的搭档也仍是上赛季加盟车队的墨西哥人塞尔吉奥·佩雷兹。

霍纳在发布会上喊出了新赛季的目标是卫冕，但也承认规则改革带来了未知性。

“我们瞄准在去年的基础上再接再厉。目标是努力保住冠军头衔，”他说道。“最大的未知数是我们是否在新规则中漏了什么，是否被其他人领先一步？”

2022赛季也是作为引擎制造商的本田退出之后，红牛全盘收购日本公司的F1动力单元知识产权的第一个赛季。然而尽管红牛已经成立了自己的动力系统公司，并且招兵买马，包括从梅赛德斯挖角技术骨干，由于时间紧张，短期内依然是本田在日本樱工厂帮助其准备动力单元及相关的技术支持。