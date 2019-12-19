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Formula 1 / 突发新闻

红牛二队将于“情人节”发布新赛车

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红牛二队将于“情人节”发布新赛车
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2019年12月19日 上午12:06

即将以新队名出战2020赛季的红牛二队宣布会在2月14日晚间发布新赛季战车。

红牛二队成为法拉利之后，第二支确定2020年赛车发布如期的车队，比跃马晚三天。届时，在红牛公司位于萨尔茨堡的Hangar 7飞机博物馆，车队将以新名字，携新赛车亮相。

2006年，红牛公司收购了米纳尔迪后，组成第二支车队参加F1。自那时起，就以红牛在意大利语中的名字“Toro Rosso”参赛。不过，为了宣传公司旗下在2016年成立的时尚品牌“AlphaTauri”（金牛座的恒星之一），奥地利公司寻求在新赛季其更换“二队”的名字，而且此前经得其他九支参赛队的同意。

2020赛季，红牛二队将沿用丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利的阵容。俄罗斯人在今年被车队召回后，表现令人满意，并且在霍根海姆上演的德国大奖赛中登上领奖台。

相比之下，加斯利度过了一个跌宕起伏的赛季。他在上半赛季还代表红牛参赛，但是发挥平平，终于在夏休期后被亚历山大·阿尔本取代。虽然被“下放”回到红牛二队，但是法国人逐渐找回状态，并在巴西大奖赛里以第二名完赛，职业生涯第一次登上领奖台。

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