红牛二队不寻找詹姆斯·基的继任者

正如之前报道的那样，红牛二队的2019年赛车将尽可能多地使用红牛设计的部件，一部分是因为两支车队将共同使用本田引擎。

红牛赛车运动顾问赫尔穆特·马尔科博士透露，（与红牛）更紧密的关系将意味着红牛二队不需要聘请别人来填补基留下的空缺，后者将在2019年在迈凯伦履职。

“我们在红牛二队的Faenza基地不可能拥有与红牛Milton Keynes工厂一样多人数的技术团队，”马尔科向Motorsport.com表示，“这些计划很早就定下来了，但是（红牛二队更多地依托于红牛）直到今天还没有完全实现。”

“其中一个因素是詹姆斯·基对这些想法并不满意。不过总而言之，我们的计划终于可以实施了。没有詹姆斯·基，反而更容易实现。这个职位空缺不会被填补。从某种意义上讲，我们不再需要技术总监了，因为赛车的概念全部来自红牛。”

F1的规则规定每支车队要负责打造一定数量的部件，但只要遵守严格的空气动力学测试限制，就可以从竞争对手那里获得“未罗列的部件”。

红牛将在2019年与红牛二队一起使用本田引擎。这意味着青年车队将使用红牛设计的尾部结构以及一些前悬架部件。不过，因为红牛习惯于接近赛季开始才完成新赛车的设计，所以红牛二队会使用2018年的部件。

马尔科表示，在不影响赛季前准备的情况下，逻辑上不可能为四辆赛车生产足够的部件。而尽管红牛二队在2018赛季排名第九，车队在2019年仍然必须瞄准“第五或第六名”。

“这个概念已经不再是秘密了：在规则允许的情况下，红牛二队已经收到了满载三辆卡车的零件，并将从红牛车队接手许多2018年赛车的部件，”马尔科说，“使用相同的引擎让事情变得更容易。整个赛车尾端将来自红牛，而且一切都在规则允许的范围之内。这让我们得以节约一部分成本。”

自哈斯车队于2016年加入F1以来，其同法拉利的关系多次遭受抨击，因为美国车队通过罗列/未罗列部件的规则中获得了优势。马尔科表示，这两支车队的模式“在空气动力学方面达到或超过极限”，但对于红牛来说“这是一个很好的参考”。

翻译/小猪之之