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Formula 1 / 突发新闻

红牛为阿尔本更换比赛工程师

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红牛为阿尔本更换比赛工程师
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2020年7月28日 下午8:19

红牛确认曾担任马克·韦伯和丹尼尔·里卡多比赛工程师的西蒙·雷尼将从英国大奖赛起重返一线，辅佐亚历山大·阿尔本。

雷尼在2013年加入红牛并担任韦伯的比赛工程师。当澳大利亚老将退役后，他又同他的继任者里卡多合作，帮助后者取得了职业生涯目前为止的全部七场胜利，直到2018年底离开奥地利车队。

事实上，雷尼在2018年向车队提出了回到工厂工作。而里卡多之后透露，这也是促使他决定离开红牛的因素之一。

2020赛季开始以来，红牛虽然由马克斯·维斯塔潘两次登上领奖台，但是赛车没有达到预想的水平。同时，阿尔本也遭遇了艰苦的开局。

为此，车队决定把雷尼调回赛道，并由他协助泰国车手。而原先担任阿尔本比赛工程师的麦克·勒格则将在米尔顿·凯恩斯基地进行工作。

前一场在匈牙利的比赛，尽管维斯塔潘获得第二名，但是RB16没有按预想中那样发挥出红牛在高下压力赛道上应有的优势。而阿尔本在排位不佳的情况下，在比赛中发挥出色，奋力追回第五名。

本周末F1将迎来第二轮三连赛，而前两场将在银石进行，之后前往巴塞罗那。阿尔本相信红牛能够解决前三场比赛暴露出的问题。

“显然对整个车队来说，本赛季的开局并不理想，但是除了（奥地利大奖赛）未完赛，我们取得了不错的积分，”红牛车手在连续两场银石的比赛前说。

“话虽如此，我认为赛车只能够进步，所以我感觉积极。我们知道我们需要改进的领域，而银石是距离工厂很近的主场比赛，那也是好消息。希望我们能够取得好成绩，从历史来看，这是一条对车队相当不错的赛道，而且我也很喜欢在这里驾驶赛车。”

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