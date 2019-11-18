红牛为“勇敢”决定奖励妈妈策略师登台

在第一次安全车出动时，施密茨在召回处于领先位置的维斯塔潘进行换胎的决定中起到了关键的作用，尽管这意味着他把位置让给紧追不舍的刘易斯·汉密尔顿。

霍纳说当时红牛面临一个两难的处境，因为汉密尔顿很可能采取相反的做法，但施密茨做出了非常正确的决定。

“当时作为领头羊，就像下国际象棋，因为后车将采取与我们相反的策略，”他说，“因此暂时让出赛道领先位置的决定非常勇敢。”

“你必须要有信心，我们可以在赛道上超越回来，而我们之前与马克斯完成过了一次。我们认为靠着轮胎优势，他只会让出一个位置，他有可能再次追回来。”

霍纳也称赞了施密茨本人对红牛车队的付出，从产假后回归工作，她每天都要面对巨大的通勤问题。

“汉娜已经在我们的策略团队工作了好几年，”霍纳补充道，“她去年休了产假，但现在已经恢复了全职工作。她上班需要花费巨大的精力，每天要开四个小时的车，但她仍然对她的工作满怀热情、十分投入。”

“今天她做出了策略决定，所以我认为让她去领奖是她应得的奖励。我认为这对工作的妈妈们是很好的激励，而她是我们车队的重要一员。”

翻译/七七