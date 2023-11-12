红牛：专注“基础”帮助佩雷兹恢复状态

虽然佩雷兹在上周末的巴西大奖赛上以落后费尔南多·阿隆索0.053秒的差距错失了领奖台，但这仍然是他自九月在意大利大奖赛上获得第二名以来最具竞争力的一个周末。

在美国大奖赛之前，墨西哥人通过在米尔顿·凯恩斯工厂进行为期三天的模拟器驾驶取得了巨大的进步，红牛声称他的货真价实。

“我认为他表现得非常出色，”霍纳在谈及上周末的巴西大奖赛时表示，“他在二号弯的地方有点摇摆，这让那天在直道上速度很快的费尔南多有了机会。尽管如此，他还是尽了最大努力来防守。”

“但是我认为对C何从来说，这个周末他比刘易斯（汉密尔顿）多12分，对他来说是一个表现非常出色的周末。”

“他在冲刺中获得了第三名，在排位赛遭遇黄旗的情况下，正赛从第九名升至第四名，我认为他的表现可圈可点。”

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当被问及到底是什么改变让佩雷兹看起来更适应RB19时，霍纳回应道：“我认为他更专注于基础。我想这对他来说起到了作用。”

佩雷兹也认为，在奥斯汀之前的模拟器工作为他带来了为红牛拿下领奖台的状态。只不过在美国和墨西哥，机会都从他的手中溜走了。然而，在巴西距离双领奖台成绩如此之近，令霍纳觉得这对墨西哥人来说是一个重要的周末。

“我认为这对他树立信心非常重要，”霍纳表示，“这是我们熟悉的Checo，我们知道他的能力。这将让他去到拉斯维加斯拥有所需的动力，又一条街道赛道，而他一直在街道赛表现出色。一周后则将迎来阿布扎比。”

翻译/小飞侠