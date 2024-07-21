红牛与马尔科续约，粉碎梅赛德斯对维斯塔潘的念想
红牛与马尔科续约至2026赛季，彻底关上维斯塔潘转投梅赛德斯的大门
Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives at the track with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
红牛与赛车顾问赫尔穆特·马尔科续签新合约。试图彻底粉碎梅赛德斯2025赛季拉拢马克斯·维斯塔潘的念想。
在刘易斯·汉密尔顿年初宣布下赛季转投法拉利之后，梅赛德斯一直在衡量另一位车手人选。可以理解的是，虽然领队托托·沃尔夫有意提拔年轻车手安德烈亚·基米·安东内利，但仍在等待维斯塔潘的最终决定。
荷兰人与红牛的现有合约持续到2028赛季结束，但同样在今年年初，围绕红牛领队克里斯蒂安·霍纳与公司高层的内斗，让维斯塔潘在车队的未来被打上了问号，而后者合同中一些条款可以让他提前离开米尔顿·凯恩斯的团队。
这些解约条款有与成绩相关的，也有一条与一直支持维斯塔潘的马尔科有关，也就是如果这位奥地利人离开红牛，维斯塔潘可以终止与奥地利车队的合约，前往其他车队。
虽然霍纳与马尔科的权利之争在2024赛季开始后消停，但因为马尔科的去留不定，使得维斯塔潘在红牛的未来存在疑问。尽管荷兰车手在谈到相关话题时口口声声会留在车队，但从没给出百分之百的回答，让人认为在为前往梅赛德斯留后路。
不过在匈牙利大奖赛前，Motorsport.com获悉红牛公司已经与马尔科签订了一份持续到20226年底的合约。而且，维斯塔潘一方同意如果马尔科因超出车队控制范围的原因——例如生病——而不能继续工作，他不会因此离开。
马尔科的这份两年合约意味着维斯塔潘将继续在红牛效力至2026赛季。届时，如果红牛在新规则时代继续保持强大竞争力，那么荷兰人或许就会履行完合约。如此一来，梅赛德斯对2025赛季只有两种选择，或是确定提拔刚刚在亨格罗林赢得F2主赛胜利的安东内利，或者选择与更有经验的卡洛斯·塞恩斯签订一份至少两年合约。
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