红牛与佩雷兹续约至2026赛季

佩雷兹的续约在意料之中。虽然这位34岁车手自去年的阿塞拜疆大奖赛后还没有胜利入账，而且自那以后对RB19赛车极为挣扎，但还是帮助红牛在第一次赢得双料世界冠军的同时，包揽车手年度冠亚军。

相比高开低走的2023赛季，今年压力下的他在前四场比赛中三次获得第二名，并且在中国大奖赛里登上领奖台。尽管过去三场比赛佩雷兹的状态又有所下滑，在车手年度积分榜上下滑到第五位，但红牛认为他仍然是与维斯塔潘搭档的最佳选择。

“我很高兴能将自己的未来托付给这支优秀的车队，为红牛车队比赛，无论在赛道上还是在赛道外，都是前所未有的挑战，”佩雷兹说。"我很高兴能留在这里继续我们的征程，为这支车队优秀的历史再贡献两年的时间。作为车队的一员，这是一个巨大的挑战，但我喜欢挑战。“

”今年我们面临着巨大的挑战，我完全相信整个团队，这里的未来是光明的，我很高兴能成为其中的一员。我要感谢大家对我的信任，这是很重要的，我要用赛道内外的优异成绩来回报大家。我认为我们还有很多工作要做，我们还有很多锦标赛要一起赢。“

红牛领队克里斯蒂安·霍纳在摩纳哥时已经暗示车队会同这位墨西哥车手继续合作，并且会等待合适的时机对外宣布。

“现在是确认2025年阵容的重要时刻，我们很高兴能继续与Checo合作，“霍纳表示。“连续性和稳定性对车队来说非常重要，Checo和马克斯是一对成功且稳健的合作伙伴，他们在去年的锦标赛中为车队首次拿下（车手）年度第一二名。”

“Checo在2024年的比赛中表现出色，在巴林、沙特阿拉伯和日本获得第二名，并在中国登上领奖台。过去的几场比赛很艰难，所有车手们不尽相同，但我们对Checo充满信心，并期待着他能恢复到我们经常看到的状态和表现。"

“去年是独角兽赛季，我们需要努力保住我们的冠军头衔，但我们对我们的阵容和整个车队充满信心，这在今年这场势均力敌的锦标赛中是当务之急。“