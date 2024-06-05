红牛与佩雷兹续约至2026赛季
红牛车队宣布与塞尔吉奥·佩雷兹续约两年，意味着墨西哥人将至少为这家奥地利饮料公司的世界冠军车队效力至2026赛季。
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
佩雷兹的续约在意料之中。虽然这位34岁车手自去年的阿塞拜疆大奖赛后还没有胜利入账，而且自那以后对RB19赛车极为挣扎，但还是帮助红牛在第一次赢得双料世界冠军的同时，包揽车手年度冠亚军。
相比高开低走的2023赛季，今年压力下的他在前四场比赛中三次获得第二名，并且在中国大奖赛里登上领奖台。尽管过去三场比赛佩雷兹的状态又有所下滑，在车手年度积分榜上下滑到第五位，但红牛认为他仍然是与维斯塔潘搭档的最佳选择。
“我很高兴能将自己的未来托付给这支优秀的车队，为红牛车队比赛，无论在赛道上还是在赛道外，都是前所未有的挑战，”佩雷兹说。"我很高兴能留在这里继续我们的征程，为这支车队优秀的历史再贡献两年的时间。作为车队的一员，这是一个巨大的挑战，但我喜欢挑战。“
”今年我们面临着巨大的挑战，我完全相信整个团队，这里的未来是光明的，我很高兴能成为其中的一员。我要感谢大家对我的信任，这是很重要的，我要用赛道内外的优异成绩来回报大家。我认为我们还有很多工作要做，我们还有很多锦标赛要一起赢。“
红牛领队克里斯蒂安·霍纳在摩纳哥时已经暗示车队会同这位墨西哥车手继续合作，并且会等待合适的时机对外宣布。
“现在是确认2025年阵容的重要时刻，我们很高兴能继续与Checo合作，“霍纳表示。“连续性和稳定性对车队来说非常重要，Checo和马克斯是一对成功且稳健的合作伙伴，他们在去年的锦标赛中为车队首次拿下（车手）年度第一二名。”
“Checo在2024年的比赛中表现出色，在巴林、沙特阿拉伯和日本获得第二名，并在中国登上领奖台。过去的几场比赛很艰难，所有车手们不尽相同，但我们对Checo充满信心，并期待着他能恢复到我们经常看到的状态和表现。"
“去年是独角兽赛季，我们需要努力保住我们的冠军头衔，但我们对我们的阵容和整个车队充满信心，这在今年这场势均力敌的锦标赛中是当务之急。“
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