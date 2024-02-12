红牛不确定“第三次进化”是否对RB20 F1赛车足够有效
红牛表示不确定只是在赛车开发概念上做“第三次进化”，对于新款F1赛车RB20是否正确。
总部位于米尔顿·凯恩斯的红牛车队将于下周在其工厂为其2024赛季赛车揭幕。鉴于其在2023赛季中占据压倒性优势，车队非常清楚，几乎没有理由对设计做出任何重大改变。
但首席技术官阿德里安·纽维也意识到，虽然车队迄今为止一直是标杆车队，但仅仅打磨现有概念不一定能让车队保持领先。
在车队的《Talking Bulls》播客节目中，纽维谈到了对 RB20 的期待："我们的赛车很大程度上是2022年赛车的第三次进化。”
"去年的赛车大致是2022年赛车的进化版，当然在冬天对空气动力学进行了正常开发，也了解了我们怎么设计悬挂系统来改进赛车，以及减轻重量，因为我们2022年的赛车从未达到过最低限重。”
"今年的赛车是最初的RB18的第三次进化。当然，我们不知道的是，第三次进化是否过于保守，而其他人的选择是否不一样？真的不清楚。”
在谈及红牛是否做了正确的选择，没有明确的方向时，纽维承认，去年自己车队的领先程度让他完全震惊了。
"RB18，第一辆新规则下开发的赛车，我认为我们在研究过程、赛车结构、赛车布局等方面都基本正确，”他说。
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"我们成功地推出了一款不错的赛车，并一直在2022年的基础上发展。显然，我们在2022赛季的后半段表现非常出色。”
"2023年，也就是新规定实施的第二个赛季，我们的预期是实力差距会非常小。因此，去年让我们，尤其是我，完全出乎意料。我们真的没有想到会有这样的统治力。”
"那么今年，据我所知，我们的很多对手都（对我们的赛车）做了仔细的观察，我猜想会有很多赛车和我们的赛车非常相似。"
表现波动
虽然去年红牛赢得了除一场比赛之外的所有比赛，马克斯·维斯塔潘也连续第三次夺得世界冠军，但纽维认为，到了年底，大家实力已经非常接近了。
"发车区很紧凑，比赛也越来越激烈。我们在奥斯汀差点输掉。所以我们赌了一把，让马克斯多停了一此，然后让马克斯完成剩下的任务。”
“在拉斯维加斯，老实说，法拉利的查尔斯（莱克勒克）可能是速度更快的车手。马克斯的表现确实出类拔萃。”
"赛季结束时，虽然我们赢得了除新加坡以外的所有比赛，但每个人都对我们虎视眈眈。冬天（规则）没什么变化，所以压力很大。”
纽维解释说，虽然车队让设计师尝试寻找更激进的方法，可能会带来机会，但预算帽阻止了车队尝试所有可用的方案。
"有这样一个（问题），我们是应该成立一个小组，去寻找完全不着边际的想法，还是继续开发我们已经走过的路线？“他问道。“我们的资源有限。”
”因此，我们不可能面面俱到，也不可能考虑所有的途径。因此，我们采取的方法是发展我们目前拥有的一切。希望这是一个谨慎而正确的决定。“
翻译/Chloe
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