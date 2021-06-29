红牛“不敢相信”梅赛德斯不会带来更多的赛车升级

梅赛德斯在施蒂利亚大奖赛遭遇挫败后透露，车队已经停止了2021年赛车的开发工作，以便将所有资源都投入到2022年的新车型研发上。

但鉴于刘易斯·密尔顿也在周日赛后强调德国车队有对赛车进行升级的必要，目前的情况对于野心勃勃的红牛来说似乎更为有利。

然而，红牛领队克里斯蒂安·霍纳怀疑梅赛德斯的情况是否与其运动主管托托·沃尔夫所述的“相符”。

“梅赛德斯的决定是他们自己的事，所以我们只关注自己，”霍纳解释道，“我们知道托托喜欢声东击西，所以我不敢相信他们会在今年剩余的时间里不给赛车加任何新组件。”

“但是，正如我所说，我们能做的就是专注于自己的工作。当然，这是今年和明年之间的一个平衡，但如果这意味着我们必须比其他车队更加努力，那我们完全可以做到。”

而梅赛德斯也很清楚，红牛仍在全力提升其当前赛车。上周末，米尔顿·凯恩斯车队在围场中又再次被“撞见”交付了全新的组件。

然而，随着2022年F1将启用全新概念的赛车，沃尔夫认为从长远来看，任何偏离新规则的努力都意味着昂贵的代价。

奥地利人解释道：“这是一个非常非常棘手的决定，因为新规则不仅是针对明年，还有今后的好几年。赛车的概念将截然不同。你必须选择合适的平衡，而且几乎所有车队都会选择明年的赛车。但有些车队可能还是会为今年加码。比如红牛在周四、周五就运来了一些新的部件。这很公平，也是一种策略。事实证明这是成功的。因为在这里，他们只是属于更注重赛车速度的一派。”

霍纳表示，红牛也在仔细权衡目前的资源配置平衡点。而本赛季的强劲开局已经证明了英国车队在这方面处理得非常妥当。

“这么长时间以来，我们在今年首次推出了一款具有竞争力的赛车，并对其进行了优化和调整，”英国人说道，“但这已经是它们所能达到的巅峰了，你只获得了边际收益。很明显，当你着眼于明年的新车时，每次它经历一个开发周期，都是事关重大的一步。”

“所以我们在今年的边际收益和明年的重大进展之间取得了良好的平衡。但这和过去没有什么不同。”

翻译/小飞侠

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