红牛不会用F1车手世界冠军冠军头衔“交换”制造商分红

在阿布扎比大奖赛上，维斯塔潘得益于最后一圈安全车重启比赛的方式，一举超越刘易斯·汉密尔顿摘得了个人的首个F1车手总冠军。但尽管荷兰小将大获全胜，红牛还是在车队冠军的争夺中输给了竞争对手梅赛德斯。

车队经常会对于“哪个总冠军对他们来说最为重要”的问题产生歧义，而车迷们则总是更关心车手之间的竞争。但鉴于车队的商业权利收入最终取决于制造商排名，这意味着员工的奖金往往更多地与车队排名相挂钩。

然而，虽然在车队积分榜上位列第二，意味着红牛今年得到的分红将不及梅赛德斯，但霍纳很清楚，他的车队不会因此有所改变。

“分红取决于制造商排名，”英国人表示，“这是根据你在锦标赛中的表现来进行分配的。我认为我们车队的每一位员工，可能大多数车队的员工，都会根据车队在积分榜上的排名而得到奖励，而不是车手积分榜上的名次。”

“车手总冠军显然很热门，也很有威望。但我不认为我们的任何一名员工会愿意用车手总冠军去换取车队总冠军。”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool

霍纳透露，在阿布扎比赛后的一周里，红牛车队工厂里的场景显示了车手的成功对他的全体员工来说意味着什么。

“你可以看到马克斯参观工厂时大家的反应，每个人都为他所取得的成就感到骄傲。”他说道。 “当然，由于收入分配的原因，制造商排名对它有着重大的影响。例如，我们谈论的第一名和第二名之间的差异是数百万美元。”

“但车手世界冠军的声望才是最重要的，这才是你真正想要的。你知道，这就是为什么实现这一目标的意义如此重大。”

霍纳认为，能够在F1涡轮混合动力时代成为打破梅赛德斯冠军统治地位的首支车队，意味着今年的胜利感觉对红牛来说媲美其首次夺冠。

“它的感觉就和赢得第一个冠军头衔一样特别，”霍纳表示，“我认为今年比赛的强度和竞争激烈程度都是疯狂的。我认为事实是，我们是在与刘易斯和梅赛德斯车队双双对抗。这可能已经超出了我们甚至认为自己所拥有的能力范围。”

“我认为更值得一提的是，在混合动力时代，梅赛德斯一直占据主导地位，他们团灭了对手。最后，我们成功地制造出了一辆有竞争力的赛车，而马克斯则用双手把握住了机会。能够在赛车运动中获得最重量级的冠军对我们来说是一个非常自豪的时刻。显然，我们为马克斯取得的成就感到自豪。”

翻译/小飞侠