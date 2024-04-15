红牛不会因奥迪对F1车手市场施压而让步

随着塞尔吉奥·佩雷兹的合同即将在本赛季结束后到期，以米尔斯·凯恩斯为基地的车队有一个2025赛季车手席位的空缺。

本赛季佩雷兹表现出一些进步的潜力，在日本大奖赛上仅次于维斯塔潘取得第二名后，他目前在车手积分榜上排名第二。

但是红牛仍想观望佩雷兹能否长期保持这种状态。上赛季开始时，他也曾拥有良好的状态，然而在赛季中经历了一次低迷，也因此引发了对于他未来的质疑。

但鉴于目前很多领衔车手的未来仍然悬而未决，红牛即使决定不与佩雷兹继续，仍有很多选择。其中一种途径是内部提拔RB车队的角田裕毅。这位日本年轻小将在本赛季的开局表现强劲，包括在主场赛铃鹿以前十完赛。然而，Motorsport.com了解到红牛也在评估其他更有经验的候选人。

其中包括亚历山大·阿尔本。但由于其与威廉姆斯的合同已被锁定，需要买断后方可释放，这一可能性微乎其微。但正如今年早些时候透露的那样，红牛提出了2026年签下泰国车手的优先选择权。

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

但是，法拉利的卡洛斯·塞恩斯是一个更不可忽视的候选人。如果红牛想做出改变，那么西班牙人的比赛状态和令人印象深刻的技术能力将使他成为一个明智的选择。不过塞恩斯的情况又更为复杂，因为红牛并不是西班牙人唯一可以选择的车队。

此前，阿斯顿·马丁也对塞恩斯表示出兴趣，不过随后与费尔南多·阿隆索续签了长期合约。此外，2026年将正式参赛的奥迪也在寻找合适的车手人选，而塞恩斯一直是其明显的目标之一。但倘若奥迪急于为下个赛季确定车手阵容，那么那些拥有选择的车手或许无法等待太久，而这也意味着红牛或将不得不为其决定设定最后期限。

红牛坚持强调不会被其他车队想做的事所左右，并表示其需要充足的时间来确保在2025年拥有最强的车手组合。红牛运动顾问赫尔穆特·马科在接受Motorsport.com的独家采访时谈到了目前的情况：“车手市场在4月份爆发了，通常没有人在4月份谈论这件事。”

“这很荒谬，但我们不会自己跳进这场游戏。我们等着看看，晚点再做出最好的选择。我不知道发生了什么。我听说奥迪正在制造压力，但对于新参赛者来说，在车手市场制造压力有点奇怪。”

虽然红牛很乐于等到夏天再做出决定，但佩雷兹认为情况会很快开始有所转变，并预计车手市场的第一个变化可能很快就会到来。

“我对此很放松，”墨西哥人告诉天空电视台，“这是我在F1的第14个赛季，无论接下来会发生什么，我已经对我在这项运动中所做的一切感到非常满意。我相信这只是时间问题。很明显，车手市场正在变动，未来几周肯定会有很多变动。所以，我希望在一个月内真正知道明年我要做什么。”

红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示，第二车手的席位仍然掌握在佩雷兹手中，尤其是如果他能继续有所表现。

“他只需要继续保持现在的表现，”霍纳解释道，“今年整个车手市场似乎启动得都很早，每个人好像都在四处攒动，而我们今年只进行了四场比赛。我们并不着急。很明显，大家对我们的赛车很感兴趣，正如你所预料的那样。但切科有优先权，在我们开始考虑明年的比赛之前，还会有好几场比赛。”

翻译/小飞侠