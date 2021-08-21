红牛不会停止对2021年赛车的研发

随着如今F1车队都在紧锣密鼓地为明年的规则革新做准备，包括梅赛德斯在内的许多车队都选择在赛季初便停止了现有的赛车设计，以更好地专注于明年的新车。

但红牛毅然决定“逆流而上”，积极地为其RB16B赛车带来了一系列升级，以确保尽一切努力夺取本赛季的总冠军。

对此霍纳多次强调，本赛季车队如此拼搏并不意味着其将就因此“牺牲”2022赛季的表现。

同时他也很清楚，自己不可能接受其他任何不同的做法。

在接受Motorsport.com采访时霍纳表示：“作为一支车队，放弃任何一个赛季都不是我们的文化，这点深深植根于我们的个性之中。”

“当然，我们也受到了预算帽的限制，这令情况稍微复杂一些。但人们对于这项运动的记忆是短暂的，你必须努力争取。每一场比赛都是一次机会，如果这意味着人们必须更加努力地工作，并且需要花更多的时间才能实现目标，那么每个人都能应对这一挑战。”

当被问及是否对于梅赛德斯选择如此早地叫停2021年的赛车研发感到惊讶时，霍纳回应道：“我并不清楚。”

“显然，他们的团队比我们更庞大，所以预算帽对他们的计划和他们在疫情期间的管理方式产生了重大影响。而我们设法使整个团队团结在了一起。

“在不了解所有事实的情况下，我无法评判其他车队。所以我所能做的就是专注于我们正在做的事情。我们对我们正在采取的方法非常满意。当然，如果他们在明年的第一场比赛中领先我们两秒，那将是令人失望的。但我觉得我们现在已经找到了正确的方向。”

翻译/小飞侠