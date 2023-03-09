红牛“不介意无聊的赛季“但预计比赛将更激烈
在车队强势主导F1 2023年巴林大奖赛后，红牛赛车运动顾问赫尔穆特·马尔科表示，他"不介意一个无聊的赛季"，但更激烈的竞争将会到来。
卫冕冠军马克斯·维斯塔潘杆位发车后掌控了比赛，完全没有遭遇真正的威胁，最终带着近12秒的优势，在巴林获得本赛季的首胜。
队友塞尔吉奥·佩雷兹帮助红牛轻松实现了包揽一二名，也得益于竞争对手法拉利的查尔斯·莱克勒克在57圈比赛进行到第39圈时因电子系统故障退赛。
队友塞尔吉奥·佩雷斯获得第二，红牛轻松一二带回，并且是在竞争对手法拉利的帮助下——第39圈，夏尔·勒克莱尔因电子系统故障退赛。这使得墨西哥人领先同样登上领奖台的费尔南多·阿隆索多达27秒。
鉴于RB19赛车的超强竞争力，外界担心这将是一个沉闷的F1赛季。尽管这种观点并不影响马尔科，但他不相信红牛在剩下的比赛中都会如此轻松取胜。
在接受Autosport采访时，他表示："如果这将是无聊的一年，我也不介意，但我不相信会这么无聊。”
"现在只进行了一场比赛，而且因为赛道沥青（比较粗糙），这是一场特定的比赛。”
"所有比赛都是不同的。比如，吉达（沙特阿拉伯，第二轮）速度更快，其他车队也会不断进行赛车开发。他们不会坐以待毙。"
吉达的沥青比较光滑，而且赛道特性更加流畅，应该适合对红牛占据最高速度优势的法拉利新车SF-23。马尔科相信法拉利在蒙扎也会表现出色。
他补充道：“我认为，目前法拉利有最快的引擎，但如果可靠性不够，最快的引擎又有什么用呢？ ”
Pole sitter Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Red Bull Content Pool
"但是没错，最高时速的问题就这样存在，我们必须解决。而且，到了蒙扎这样的赛道，让我们看看会发生什么吧。"
红牛车队领队克里斯蒂安·霍纳表示，他的车组 "不觉得任何事情是理所当然的"，因为到目前为止，他们只有基于都在巴林赛道进行的测试和比赛的一套数据。
他补充说：“当我们有了两三条赛道的数据，就能更好了解赛车和对手的优劣势。”
当被问及红牛车队是否有可能像梅赛德斯车手乔治·拉塞尔指出的那样，实现赢下所有23场大奖赛的伟绩时，霍纳回答说：“23场比赛是一场马拉松，要求在整个赛季里保持连贯性。 ”
“（巴林）是一个出色的开局......但我们充分预计对手将在后面的比赛中强势反击。"
翻译/Chloe
Latest news
阿隆索：其他F1车队缺乏阿斯顿·马丁的核心要素
阿隆索：其他F1车队缺乏阿斯顿·马丁的核心要素 阿隆索：其他F1车队缺乏阿斯顿·马丁的核心要素
红牛“不介意无聊的赛季“但预计比赛将更激烈
红牛“不介意无聊的赛季“但预计比赛将更激烈 红牛“不介意无聊的赛季“但预计比赛将更激烈
法拉利：与红牛的差距不在于赛车概念而是调校
法拉利：与红牛的差距不在于赛车概念而是调校 法拉利：与红牛的差距不在于赛车概念而是调校
斯特罗尔透露医生曾预测他只能等到澳大利亚复出参赛
斯特罗尔透露医生曾预测他只能等到澳大利亚复出参赛 斯特罗尔透露医生曾预测他只能等到澳大利亚复出参赛
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.