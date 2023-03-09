红牛“不介意无聊的赛季“但预计比赛将更激烈

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卫冕冠军马克斯·维斯塔潘杆位发车后掌控了比赛，完全没有遭遇真正的威胁，最终带着近12秒的优势，在巴林获得本赛季的首胜。

队友塞尔吉奥·佩雷兹帮助红牛轻松实现了包揽一二名，也得益于竞争对手法拉利的查尔斯·莱克勒克在57圈比赛进行到第39圈时因电子系统故障退赛。

队友塞尔吉奥·佩雷斯获得第二，红牛轻松一二带回，并且是在竞争对手法拉利的帮助下——第39圈，夏尔·勒克莱尔因电子系统故障退赛。这使得墨西哥人领先同样登上领奖台的费尔南多·阿隆索多达27秒。

鉴于RB19赛车的超强竞争力，外界担心这将是一个沉闷的F1赛季。尽管这种观点并不影响马尔科，但他不相信红牛在剩下的比赛中都会如此轻松取胜。

在接受Autosport采访时，他表示："如果这将是无聊的一年，我也不介意，但我不相信会这么无聊。”

"现在只进行了一场比赛，而且因为赛道沥青（比较粗糙），这是一场特定的比赛。”

"所有比赛都是不同的。比如，吉达（沙特阿拉伯，第二轮）速度更快，其他车队也会不断进行赛车开发。他们不会坐以待毙。"

吉达的沥青比较光滑，而且赛道特性更加流畅，应该适合对红牛占据最高速度优势的法拉利新车SF-23。马尔科相信法拉利在蒙扎也会表现出色。

他补充道：“我认为，目前法拉利有最快的引擎，但如果可靠性不够，最快的引擎又有什么用呢？ ”

Pole sitter Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"但是没错，最高时速的问题就这样存在，我们必须解决。而且，到了蒙扎这样的赛道，让我们看看会发生什么吧。"

红牛车队领队克里斯蒂安·霍纳表示，他的车组 "不觉得任何事情是理所当然的"，因为到目前为止，他们只有基于都在巴林赛道进行的测试和比赛的一套数据。

他补充说：“当我们有了两三条赛道的数据，就能更好了解赛车和对手的优劣势。”

当被问及红牛车队是否有可能像梅赛德斯车手乔治·拉塞尔指出的那样，实现赢下所有23场大奖赛的伟绩时，霍纳回答说：“23场比赛是一场马拉松，要求在整个赛季里保持连贯性。 ”

“（巴林）是一个出色的开局......但我们充分预计对手将在后面的比赛中强势反击。"

翻译/Chloe