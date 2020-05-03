索尔伯格将与F1车手在虚拟大奖赛对抗

本周末原本是全新的荷兰大奖赛第一次在赞德弗尔特举行，但是在新冠肺炎疫情下将由F1官方的虚拟大奖赛填补。

由于《F1 2019》游戏中没有赞德弗尔特赛道，因此F1在网络上发起了投票，由车迷决定虚拟世界的比赛地点。结果，总共4万名投票的车迷中，半数以上希望看到这场比赛在当前巴西大奖赛的举办地英特拉格斯进行。

在虚拟F1世界取得了二连胜的法拉利车手查尔斯·莱克勒克将继续参赛，同样还有红牛的亚历山大·阿尔本、阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹、威廉姆斯的乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲。

连续三场虚拟大奖赛因为技术故障而掉线的兰多·诺里斯，没有出现在F1官方公布的参加名单上。而前一场在虚拟中国大奖赛中完成电竞首秀的另一名迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯也暂时没有位列其中。

雷诺将派出全斯堪的纳维亚阵容参赛，由F2车手克里斯蒂安·伦德嘉德与2003年WRC世界冠军索尔伯格联手。挪威人在2012年结束全职WRC生涯后，从2014年起转战WRX，并连续在当年和第二年的锦标赛中夺取世界冠军。值得一提的是，伦德嘉德的父亲恩里克曾与索尔伯格一起在拉力赛场对抗。

其他体育运动的明星也将继续在赛车电竞舞台亮相，包括英格兰橄榄球运动员Stuart Broad、Ben Stokes以及AC米兰队长Alessio Romagnoli。

本场虚拟大奖赛将在英国时间今天下午5点，即北京时间明晨0点进行，而正式的车手名单也将届时揭晓。