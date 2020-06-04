索契欢迎举办两场F1大奖赛

在8场欧洲比赛的赛程公布之后，2020赛季余下的比赛日程仍然有待确定。F1首席执行官切斯·凯利表示虽然15-18场大奖赛的目标维持不变，但是不急于仓促确定，因为需要了解各个现有办赛国的情况，为可能发生的情况做好周详的部署。

但是，这位“F1掌门人”也承认，可能还会有目前仍在赛历上的大奖赛会受到新冠肺炎疫情的影响而取消。就目前情况来看，属于亚洲的阿塞拜疆、新加坡和日本可能都无法办赛。

据悉，德国的霍根海姆赛道已经被列为主要的备选方案之一。此外，意大利的伊莫拉和穆杰罗、葡萄牙的Portimao也均表示可以“接待”F1比赛。而F1方面正研究在亚洲其他赛道举行多场比赛的可能性，其中一个选择是承办俄罗斯大奖赛的索契。

虽然俄罗斯的疫情局势不容乐观，累计确诊病例数量已经跃居全球第三，但是索契位于黑海之滨，处于相对偏远的位置。尽管赛道使用的是索契冬奥会设施周围的公共路面，但是当地人口稀少，加上与赛道距离较近的独立机场，便于打造一个隔离的“生态环境”。这使其具备了像奥地利红牛环和英国银石那样举行两场比赛的条件。

俄罗斯大奖赛的推广公司Rosgonki确认，其正在与F1就相关事宜进行磋商。一位发言人向Motorsport.com表示：“当前，我们正与F1的同僚研究举行俄罗斯大奖赛的多种选择。这包括比赛周末的赛程和比赛的场数。

“如果必要的话，我们不排除举行两轮比赛的可能性。索契卓越的现代化设施受到我们合作伙伴的认可。就组织来说，Rosgonki的团队为多个比赛周末在索契进行做好了准备。比赛最终的形式将在额外咨询专家和对眼下的新冠肺炎疫情进行分析后确定。”

不久前曾流传过一个完整的新赛历方案，其中新的中国大奖赛日期被改在了10月初。但可以理解的是，那更多是F1单方面预设的最理想情况下的安排。实际是F1方面仍在与上海的推广方久事体育就10月或11月办赛进行协商。

近日，梅赛德斯领队托托·沃尔夫在视频采访会中透露，以巴林和阿布扎比作为收官阶段比赛的事宜可能很快就能敲定。至于其他比赛的安排，仍然需要视不同情况而定。

“我认为有一个牢固的8场比赛的欧洲赛程是一件好事，”奥地利人表示，“我相信或者愿意希望可以尽快确认年底可以到中东进行两场比赛，接下来我们需要看一下每个国家的发展。我认为事情在不断发展，而我非常希望可以在秋天有一个很好的海外赛程。”